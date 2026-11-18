Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo reuniones por separado con la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, este miércoles 18 de noviembre de 2026, en Shenzhen, China. Los encuentros se produjeron antes del inicio formal de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Trump se reúne con Sheinbaum en Shenzhen

Sheinbaum y Carney acudieron por separado al hotel donde Trump permanecerá durante sus dos días de visita a Shenzhen. La presidenta mexicana compartió una fotografía del encuentro, al que asistieron el canciller Roberto Velasco y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales, según informó EFE.

Por parte de Estados Unidos participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe de gabinete, Stephen Miller, y el representante comercial, Jamieson Greer.

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El T-MEC, entre los temas de interés

La presencia de Greer en la reunión cobra relevancia porque el funcionario estadounidense está encargado de negociar la extensión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este acuerdo comercial es uno de los principales asuntos de interés para los tres países norteamericanos. Sin embargo, la información difundida sobre el encuentro no detalló los temas específicos abordados por los mandatarios.

EFE informó que Trump también mantuvo una reunión bilateral con Carney antes de participar en las actividades oficiales de la cumbre.

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Trump coincidirá con Xi Jinping y Putin

Los tres líderes norteamericanos coincidieron posteriormente en la fotografía oficial de los participantes de APEC y en una cena ofrecida por el presidente chino, Xi Jinping.

Según EFE, Trump concluirá su visita a China este jueves con una reunión bilateral con Xi y otro encuentro trilateral en el que participará el presidente ruso, Vladímir Putin.

El mandatario ruso ya saludó brevemente a Trump durante la noche del miércoles.

Con información de EFE

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