Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El presidente de China, Xi Jinping, recibió este miércoles 18 de noviembre de 2026 a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a los pies de la escalinata del Air Force One, en su llegada a Shenzhen. El mandatario chino lo saludó y después lo abrazó, en un gesto protocolario poco habitual que mostró una cercanía entre ambos líderes.

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El recibimiento marca un nuevo episodio en la relación entre Washington y Pekín, cuyos gestos diplomáticos adquieren especial relevancia en medio de las tensiones comerciales y tecnológicas. Esta es la tercera ocasión en que Xi y Trump se encuentran personalmente este año. Además, el presidente estadounidense ha insistido en referirse a su homólogo chino como su «amigo».

Un recibimiento diferente al de otras visitas oficiales

Xi esperó personalmente a Trump junto al avión que lo trasladó desde Filipinas. La escena contrastó con otros recibimientos que han marcado los encuentros entre ambos mandatarios durante este año.

A finales de septiembre, Trump recibió a Xi a los pies de la escalinata del avión durante el inicio de la visita de Estado del presidente chino a Estados Unidos. Sin embargo, cuando Trump llegó a Pekín para participar en la cumbre de mayo, el vicepresidente chino, Han Zheng, encabezó el acto de bienvenida junto al Air Force One.

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La decisión de Xi de recibir personalmente al mandatario estadounidense también destacó frente a los actos organizados para otros visitantes internacionales. Más de 15 jefes de Estado y de Gobierno viajaron a Shenzhen durante estos días para participar en la cumbre de líderes de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC). El presidente chino no acudió personalmente a recibir a ninguno de ellos.

En las relaciones entre China y Estados Unidos, los detalles de protocolo y organización tienen un significado particular. Los gestos durante los encuentros oficiales se analizan cuidadosamente porque permiten medir el nivel de acercamiento entre sus dirigentes.

La llegada de Trump también incluyó los elementos habituales de una ceremonia oficial: jóvenes chinos que entonaron cánticos, una guardia militar de gala y una alfombra roja.

Chips, tierras raras y comercio en la agenda de Xi y Trump

Trump llegó a Shenzhen para participar este jueves en la reunión plenaria de la APEC y mantener un encuentro bilateral con Xi. La reunión tendrá lugar en un resort de lujo de la capital tecnológica china.

Uno de los asuntos que marcará la conversación será el acceso a los chips avanzados estadounidenses. Washington adoptó recientemente nuevas medidas para limitar todavía más el acceso de las empresas chinas a estos componentes, incluidos los fabricados por Estados Unidos y sus aliados más cercanos, como Taiwán y Corea del Sur.

Las restricciones tienen especial importancia para el desarrollo de la inteligencia artificial, un sector estratégico en la competencia tecnológica entre las dos potencias.

Trump también podría plantear la necesidad de normalizar las exportaciones chinas de tierras raras. Otro de sus posibles objetivos será conseguir que China aumente las compras de productos agrícolas estadounidenses.

Estas propuestas apuntarían a consolidar la tregua comercial entre Washington y Pekín, en un momento en que ambos países mantienen diferencias sobre el intercambio de productos y el acceso a tecnologías estratégicas.

La agenda de las próximas 48 horas en Shenzhen incluirá otro encuentro de relevancia internacional. Trump y Xi mantendrán una reunión trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, quien también llegó este miércoles a la ciudad del sur de China.

La coincidencia de los tres mandatarios añade otro componente a la intensa agenda diplomática que se desarrolla en Shenzhen durante la cumbre de líderes de la APEC.

In a surprise move, President Trump was personally greeted by Chinese President Xi Jinping at the foot of Air Force One on Wednesday after he arrived in Shenzhen, China. Follow live updates: https://t.co/cJux3T2fUa https://t.co/42FXiHe4vU — ABC News (@ABC) November 18, 2026

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