Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes 17 de noviembre de 2026 a Filipinas para iniciar una gira asiática de tres días, marcada por reuniones de alto nivel y negociaciones comerciales. Su agenda tendrá como principal escenario Shenzhen, China, donde se reunirá con sus homólogos Xi Jinping y Vladímir Putin.

Según informó EFE, Trump aterrizó alrededor de las 17:45, hora local, en el aeropuerto Ninoy Aquino de Manila. El mandatario viajó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Trump participa en la cumbre de la ASEAN y el Quad

Durante su estancia en Filipinas, el mandatario estadounidense participará en la clausura de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). También mantendrá un encuentro con los representantes del Quad, integrado por Japón, India, Australia y Estados Unidos.

Esta coalición busca contrarrestar la influencia de China en el Indopacífico, con énfasis en defensa y seguridad. Además, Trump firmará un acuerdo comercial con Tailandia y sostendrá una reunión bilateral con el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr.

EFE señaló que la agenda continuará el miércoles y jueves en Shenzhen, durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Xi Jinping y Trump abordarán tensiones comerciales

Uno de los encuentros más esperados será la reunión bilateral entre Trump y Xi Jinping. Entre los temas previstos están las exportaciones chinas de tierras raras y las importaciones de productos agrícolas estadounidenses.

También persisten las tensiones por los controles a la exportación de semiconductores avanzados y las investigaciones relacionadas con Nvidia y la empresa Megaspeed.

Trump busca acuerdos con China y Rusia

El cierre de la gira tendrá un encuentro trilateral entre Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin. Según EFE, el presidente estadounidense busca impulsar acuerdos de no proliferación nuclear que incluyan por primera vez a China.

Además, se contempla un mecanismo para evitar que un incidente militar relacionado con Taiwán provoque un conflicto entre Washington y Pekín.

Con información de EFE

Más información sobre Donald Trump