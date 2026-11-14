Trump culpa a sistemas obsoletos del caos aéreo y pide 30 000 millones de dólares para renovarlos

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó el caos aéreo registrado en el país a la obsolescencia de los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA). El fallo obligó a suspender durante más de cuatro horas los despegues y provocó miles de cancelaciones y retrasos.

La Casa Blanca aprovechó el incidente para reclamar al Congreso 30 000 millones de dólares destinados a modernizar la infraestructura aérea. Las autoridades investigan las causas de la avería y, por ahora, no encuentran indicios de un ciberataque, de acuerdo con EFE.

Fallo en las comunicaciones provoca miles de vuelos afectados

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que una sobrecarga de datos generó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores de la FAA. La situación obligó a desconectar la red como medida preventiva.

El funcionario advirtió de que los equipos antiguos seguirán fallando si no son sustituidos. Según explicó, parte de esta infraestructura no ha sido renovada desde 1980.

La interrupción afectó a más de 6 600 vuelos cancelados hasta la noche del viernes, según FlightAware. Además, las alteraciones amenazaban con extenderse durante el fin de semana, afirma EFE

Gobierno de Trump solicita 30 000 millones para modernizar aeropuertos

La propuesta presupuestaria contempla 10 100 millones de dólares para los sistemas de control aéreo, 2 000 millones para las torres de control y 18 000 millones para infraestructura aeroportuaria.

Duffy defendió la necesidad de acelerar las inversiones y criticó la falta de recursos para renovar los equipos. El Congreso ya había aprobado 12 500 millones de dólares en julio de 2025.

FAA descarta indicios de ciberataque y prevé recuperación gradual

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la suspensión se decidió por precaución y que no hubo vidas en riesgo. También afirmó que no existen pruebas de un ataque informático, aunque evitó descartarlo definitivamente.

La FAA levantó la restricción durante la noche del viernes, 13 de noviembre de 2026. Sin embargo, la acumulación de cancelaciones y los problemas de ubicación de aeronaves y tripulaciones dificultarán recuperar la normalidad. Las autoridades esperan una mejora progresiva durante el fin de semana, señaló EFE.

Con información de EFE

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