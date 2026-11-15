Trump, Xi y Putin coincidirán en China en una cumbre de APEC

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, centrarán la atención internacional durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.

El encuentro reunirá a representantes de las 21 economías del bloque. Según explicó a EFE Carlos Kuriyama, director de la Unidad de Apoyo a Políticas de APEC, los debates de este año han girado en torno a la conectividad, la economía digital y la inteligencia artificial (IA).

¿Qué es la APEC y cuál es su importancia económica?

Fundada en 1989, APEC promueve el comercio, las inversiones y la integración regional. Sus miembros representan más del 60 % de la economía mundial y reúnen a unos 3.000 millones de habitantes, según datos de 2025.

El foro funciona mediante acuerdos voluntarios y decisiones por consenso.

Shenzhen, epicentro de la cooperación tecnológica

La ciudad china, conocida como el Silicon Valley del país, alberga empresas como Huawei, Tencent y BYD. Su elección refuerza el interés de Pekín por impulsar la innovación, la apertura comercial y la cooperación digital.

Entre los asuntos previstos figuran los pagos electrónicos, la facturación digital y el comercio transfronterizo.

Trump, Xi y Putin: las reuniones que generan expectativa

Xi Jinping inaugurará la cumbre y mantendrá encuentros bilaterales con otros mandatarios. También asistirán Trump y Putin, además de representantes de México, Chile, Canadá y Corea del Sur.

Inteligencia artificial y tensiones geopolíticas

La relación entre Washington y Pekín estará bajo observación, especialmente por la tregua comercial y la competencia tecnológica. EFE destaca que también genera expectativas una posible reunión trilateral entre Trump, Xi y Putin.

Kuriyama considera positiva esa posibilidad, aunque ve poco probable una declaración conjunta sobre Ucrania u Oriente Medio.

Con información de EFE

Más información sobre Donald Trump