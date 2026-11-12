Donald Trump quiere dejar resuelto el futuro de Cuba antes de terminar su mandato

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves 12 de noviembre de 2026 que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de concluir su mandato en enero de 2029. Sus declaraciones se producen en medio del incremento de las presiones de Washington sobre La Habana para impulsar cambios políticos y económicos en la isla.

En una entrevista telefónica con la cadena Salem News Channel, el mandatario señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, está a cargo de los asuntos relacionados con Cuba.

“Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme”, expresó Trump, quien destacó las capacidades de Rubio y aseguró que al funcionario le gustaría encargarse de esta tarea, según declaraciones recogidas por EFE.

Trump habla de una posible intervención en Cuba

Durante la entrevista, el presidente estadounidense calificó a Cuba como “esencialmente un lugar o un país fallido”. También afirmó que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad cubanoestadounidense residente en Florida.

Al ser consultado sobre la posibilidad de una intervención militar en la isla, Trump respondió que “lo consideraría”. La declaración aumenta la atención sobre la postura de Washington frente al Gobierno cubano, en un escenario marcado por las tensiones diplomáticas.

Presiones de Estados Unidos sobre el Gobierno cubano

Desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en enero de 2026, la Administración Trump intensificó las medidas de presión contra Cuba. Entre ellas figuran un bloqueo petrolero y advertencias sobre la posibilidad de “tomar” la isla, informó EFE.

Aunque representantes de ambos gobiernos han mantenido contactos discretos, las conversaciones no han producido resultados concretos.

Por su parte, el Gobierno cubano ha rechazado las presiones estadounidenses y sostiene que las decisiones sobre el destino de la isla corresponden exclusivamente a sus habitantes. “El futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte”, ha advertido La Habana, según EFE.

Con información de EFE

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