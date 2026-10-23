Donald Trump afirma que los buques de EE.UU. ‘pasarán’ por Cuba

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes 23 de octubre de 2026, que los buques de Estados Unidos pasarán por Cuba cuando termine la guerra en Irán. También aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla, informó EFE.

Donald Trump anuncia una escala naval cerca de Cuba

Durante un mitin electoral en Fort Myers, Florida, Trump respondió a un votante que preguntó sobre Cuba. El mandatario aseguró que los barcos estadounidenses pasarán cerca de la costa cubana y que uno de ellos se detendrá a unos 45 metros.

“Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo”, declaró el presidente.

Trump también pidió paciencia sobre sus planes para la isla. “No se preocupen. Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala”, manifestó durante el acto político.

El mandatario calificó a Rubio como una persona capaz de resolver la situación cubana. Sin embargo, no detalló qué medidas concretas adoptaría su Gobierno, según EFE.

Estados Unidos aumenta la presión sobre La Habana

Las declaraciones se producen en un contexto de tensión entre Washington y La Habana. La Administración Trump ha endurecido la presión económica sobre Cuba mediante sanciones a empresas vinculadas con el Gobierno de la isla y restricciones destinadas a limitar sus importaciones de combustible.

Durante el mitin, Trump también recordó la operación militar estadounidense en Venezuela que culminó en enero con la captura de Nicolás Maduro. El depuesto mandatario venezolano enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Nueva York.

Las declaraciones coinciden con la campaña electoral en Florida

Trump realizó sus comentarios durante la campaña electoral en Florida, estado que concentra la mayor población de origen cubano de Estados Unidos.

Además, las autoridades anunciaron una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas, informó EFE.

El anuncio añade tensión al debate político sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Con información de EFE

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