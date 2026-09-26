Trump anticipa un acuerdo con Cuba y descarta una intervención militar

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado 26 de septiembre de 2026 que Washington y Cuba llegarán a “un acuerdo” y que una intervención militar en la isla no será “necesaria”.

Trump responde ante versiones de preparativos militares para ir a Cuba

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca. La pregunta llegó después de que la cadena CBS News informara que las Fuerzas Armadas estadounidenses estudian una posible acción militar en torno a la isla.

El mandatario agregó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” el país, porque existen “cubano-estadounidenses que quieren regresar”.

Según publicó CBS News el viernes, la Reserva del Ejército de Estados Unidos evalúa si puede proporcionar al Comando Sur de las Fuerzas Armadas refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo durante los próximos cuatro meses, con miras a una posible acción militar alrededor de Cuba.

La presión de Washington sobre Cuba

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, en Venezuela, a manos de fuerzas estadounidenses, la administración de Trump redobló la presión sobre Cuba. El Gobierno estadounidense impuso un bloqueo petrolero que agravó la crisis económica de la isla, con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos.

En una entrevista esta semana con NBC News, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que Estados Unidos “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra la isla. El funcionario afirmó también que no espera una repetición del operativo que Washington ejecutó contra Maduro en Venezuela.

Sobre las recientes negociaciones entre La Habana y Washington, el ministro cubano de Exteriores señaló que existieron “algunas conversaciones diplomáticas”, aunque evitó “ofrecer más detalles”. Rodríguez tampoco confirmó los reportes que ubican al nieto del expresidente Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, al frente del diálogo por la parte cubana.

Con información de EFE

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