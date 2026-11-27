Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

El voto por correo en España superó el millón de sufragios para las elecciones generales del domingo 29 de noviembre de 2026. La empresa pública Correos informó este viernes, 27 de noviembre de 2026, que admitió 1 012 033 votos, un 8,86 % más que los registrados en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

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La cifra representa el 92,03 % de las solicitudes admitidas. Sin embargo, supone una reducción del 59,05 % respecto a los comicios del 23 de julio de 2023, cuando se contabilizaron 2 471 932 votos postales. Aquella convocatoria estuvo marcada por su celebración durante el verano, según informó EFE.

España registra más de un millón de votos por correo

Correos aseguró que puso a disposición de los solicitantes el 100 % de la documentación electoral. También aplicó medidas extraordinarias para facilitar la entrega y recogida de los sobres.

Entre ellas estuvieron la apertura de oficinas durante festivos locales en nueve municipios y los repartos especiales durante los fines de semana.

La empresa pública indicó que coordina sus recursos para garantizar que todos los votos admitidos lleguen a las mesas electorales el domingo, informó EFE.

Más de 15 000 trabajadores participarán en el operativo

Para la jornada electoral, Correos desplegará más de 15 000 profesionales y movilizará más de 7 400 vehículos. El operativo cubrirá 61 033 mesas electorales distribuidas en 22 493 locales de los 8 132 municipios españoles.

Un primer equipo entregará los votos que permanecen bajo custodia. Otros trabajadores trasladarán los sufragios que lleguen durante la jornada y recogerán los documentos con los resultados del escrutinio.

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Partido Popular denuncia irregularidades en el voto postal

Paralelamente, el Partido Popular (PP) denunció ante la Junta Electoral Central supuestas irregularidades en el reparto de documentación y propaganda electoral.

La formación aseguró haber recibido quejas de ciudadanos que no recibieron sus papeletas a tiempo. También solicitó que la documentación sea remitida a la Fiscalía ante una posible relevancia penal de los hechos.

El PP pidió transparencia sobre los votos pendientes de entrega, recogida o devolución, según EFE.

Con información de EFE

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