El volcán de La Palma sigue en erupción mientras la lava avanza hacia el mar

La lava brotó por cuarto día de un volcán en erupción en la isla española de La Palma. Cubrió casas y campos. Esto ocurrió un día después de que se permitiera a las personas cuyos hogares se encontraban en el camino de la roca fundida regresar brevemente para recuperar sus pertenencias.

Las columnas de magma se elevaron en el aire durante la noche. Tiñieron de rojo el cielo nocturno y rociando de fuego los flancos del volcán Cumbre Vieja.

Imágenes de drones mostraron que la lava fluyó hacia la costa en tres enormes lenguas. Calcinó todo a su paso, incluyendo una escuela.

Durante la noche del martes al miércoles, el instituto de vulcanología de las Islas Canarias dijo que la amplitud de la actividad sísmica del volcán se había intensificado.

Esa actividad sísmica es “un indicador de la intensidad de la actividad explosiva estromboliana“, dijo el instituto a última hora del martes. El adjetivo “estromboliano” describe las erupciones volcánicas con explosiones violentas que expulsan polvo incandescente.

El informe se emitió mientras la lava que brota por los flancos del volcán se había extendido hasta cubrir 154 hectáreas (0,59 millas cuadradas) en las localidades de El Paso y Los Llanos de Aridane, según el Servicio de Gestión de Emergencias de Copérnico.

La lava ha ido avanzando incesantemente, quemando y cubriendo tanto casas como campos desde que el volcán Cumbre Vieja entró en erupción el domingo por la tarde.

