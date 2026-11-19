Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, puso en duda el valor del Premio Nobel de la Paz y cuestionó los criterios utilizados para entregar el reconocimiento. Sus declaraciones se produjeron después de que Donald Trump expresara su malestar por no recibir el galardón en 2026.

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Putin cuestiona las decisiones del Comité Nobel

Durante una rueda de prensa en Shenzhen, China, este jueves 19 de noviembre de 2026, Putin afirmó que algunas decisiones del Comité Nobel estuvieron motivadas por intereses políticos.

“No sé si el Premio Nobel de la Paz actual tiene algún valor”, manifestó el mandatario ruso. También cuestionó si actualmente vale la pena competir por ese reconocimiento, según informó EFE.

Putin sostuvo que Rusia cuenta con premios propios relacionados con la paz, la seguridad internacional y el trabajo humanitario. Además, recordó que la fortuna de Alfred Nobel estuvo vinculada inicialmente con sus negocios en territorio ruso.

Trump reclama el Premio Nobel de la Paz

Las declaraciones de Putin se producen después de que Trump criticara que ni él ni Estados Unidos recibieran el Nobel de la Paz de 2026.

El mandatario estadounidense aseguró que consiguió importantes resultados en política internacional. En una publicación en su red social Truth Social, afirmó que puso fin a ocho guerras y que trabaja para resolver otros dos conflictos.

También destacó su participación en la liberación de rehenes israelíes y ciudadanos de diferentes países.

El Nobel de la Paz de este año fue otorgado a Navi Pillay, jurista reconocida por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

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Putin ya había defendido los esfuerzos de Trump

No es la primera vez que Putin cuestiona las decisiones del Comité Nobel. En 2025, después de que María Corina Machado recibiera el galardón, el presidente ruso criticó que algunas personas premiadas no hubieran contribuido a la paz.

En esa ocasión, también destacó los esfuerzos de Trump para resolver conflictos internacionales, recordó EFE.

El mandatario ruso volvió a referirse al tema durante su visita a China, donde participó en una reunión histórica con Trump y Xi Jinping, indicó EFE.

Con información de EFE

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