Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso repetir la reunión que mantuvo con sus homólogos de Estados Unidos y China. También invitó a representantes europeos a Moscú para discutir su participación en futuras negociaciones de paz sobre Ucrania.

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Putin compara la reunión con la Conferencia de Yalta

Putin calificó el encuentro con Donald Trump y Xi Jinping, celebrado este jueves 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, como una página importante en la historia diplomática. Incluso lo comparó con la Conferencia de Yalta de 1945, en la que los líderes aliados definieron acuerdos para el orden internacional de la posguerra.

Durante una rueda de prensa, el mandatario ruso consideró que aquella conferencia fue un acontecimiento extraordinario. Recordó que también permitió establecer las bases para la creación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según informó EFE.

Putin aseguró que le gustaría repetir la cumbre tripartita. Sin embargo, reconoció que todavía no constituye un formato permanente.

Rusia invita a representantes europeos a Moscú

El presidente ruso anunció que su Gobierno invitó a representantes de la Unión Europea a visitar Moscú. El propósito es conocer la postura europea sobre las próximas negociaciones de paz con Ucrania.

Putin sostuvo que Europa debe explicar con qué agenda pretende participar. También reconoció que sería extraño discutir la seguridad europea sin la presencia de los propios países europeos.

No obstante, todavía no confirmó si aceptará que la UE tenga un asiento en futuras conversaciones. Moscú cuestiona su participación por el suministro de armamento a Kiev.

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Putin asegura que Rusia quiere terminar la guerra

Tras la reunión con Trump y Xi, Putin afirmó que Rusia también está interesada en terminar el conflicto armado. Sin embargo, responsabilizó a Ucrania por la falta de acuerdos y defendió las condiciones planteadas por Moscú.

El mandatario insistió en que deben reconocerse las circunstancias territoriales actuales. También sostuvo que la seguridad de Ucrania debe integrarse en un marco de seguridad europea que contemple los intereses rusos, informó EFE.

La fecha de una nueva ronda de negociaciones entre Moscú y Kiev todavía no está definida, según EFE.

Con información de EFE

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