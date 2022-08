Video: diplomático saudí murió súbitamente mientras daba un discurso

El embajador de Arabia Saudita, Muhammad Al-Qahtani, se desplomó súbitamente y murió mientras daba un discurso durante la conferencia Árabe-Africana, la cual se llevaba a cabo en El Cairo, Egipto.

El hecho ocurrió el martes 9 de agosto de 2022, cuando el diplomático realizaba una alocución. De hecho, fueron los mismos asistentes que estaban en la reunión los que lograron grabar el momento.

La dramática secuencia fue compartida en redes sociales y no tardó para que la prensa árabe la viralizara.

Según se logra ver en las imágenes, el hombre parecía estar lúcido mientras decía su discurso.

Sin embargo, luego de realizar unos elogios al presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, en los que lo describe como “un decano de la humanidad y un hombre de paz”, Muhammad Al-Qahtani se desvanece de manera repentina y cae al suelo.

Las personas que estaban en la conferencia quedaron atónitas al ver lo sucedido y corrieron a auxiliarlo.

Por lo pronto, se desconocen los motivos del fallecimiento. No obstante, el misterioso deceso está en materia de investigación.

