Video: se incendia motor de avión en pleno vuelo

Se publicó en redes sociales un video en el que se puede apreciar la falla de uno de los motores de un avión de la aerolínea Viva Aerobus.

Este vuelo que hacía la aeronave Airbus A320 cubría el trayecto desde la ciudad de Guadalajara, México, hasta Los Ángeles, Estados Unidos.

Como se puede apreciar en el metraje, uno de los motores, en pleno vuelo, comenzó a sacar chispas, mientras que, según el usuario que hizo la grabación, los asistentes de vuelo no habrían ejecutado los protocolos de emergencia a los pasajeros.

Al percatarse de la falla, el avión finalmente regresó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde hizo un aterrizaje de emergencia exitoso a las 22:45 del 23 de agosto, siguiendo las indicaciones de la empresa fabricante de la aeronave: Airbus.

Más adelante, la aerolínea precisó que se trató de una falla en el motor dos del avión por “la salida de chispas por fricción de metales”.

Así mismo, los pasajeros fueron trasladados a un hotel mientras reprogramaban su vuelo para el 24 de agosto.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS