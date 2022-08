Estas son las palabras prohibidas en un avión, según una sobrecargo influencer

Imagen referencial. Hay varias palabras que no se debe decir en un vuelo. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

Volar se ha convertido en una de las experiencias más apetecibles antes de tomar vacaciones. Pero no siempre sabemos cómo debemos comportarnos en el avión. Por ello, una sobrecargo nos cuenta cuáles son las palabras que no se debe decir en un vuelo.

La influencer @barbieac.ok es una sobrecargo argentina que se dedica a compartir videos en las redes sociales sobre su profesión.

Para ella hay pasajeros que son un dolor de cabeza por sus comentarios o comportamientos y relata también sobre cuánto gana el personal a bordo o si obtiene hospedaje de cinco estrellas gratis.

Palabras prohibidas en un avión

Para muchos puede ser muy divertido hacer una broma y comenzar a hablar de accidentes aéreos, terrorismo y peligro. Pero, aunque se trate de una conversación "inocente" podría tener consecuencias graves.

De acuerdo con la denominada "Azafata de TikTok" si en el avión o incluso en el aeropuerto se te ocurre mencionar las palabras emergencia, fuego o bomba, seguro recibirás una amonestación por parte de las autoridades y, de acuerdo con la intensidad de tu broma, podrías terminar expulsado del vuelo y hasta detenido.

La razón es que dichas palabras generan pánico entre los pasajeros y esto podría desencadenar graves situaciones entre los viajeros.

De hecho, según explica, ni siquiera los sobrecargos pueden mencionar esas palabras por lo que cuentan con códigos especiales para mantener la calma en todo momento.

Los peores pasajeros

Para la influencer hay comportamientos que hacen de las personas los peores pasajeros, estos son:

- Que los pasajeros vayan descalzos al baño.

- Que los padres que viajan con niños digan: "pórtate bien porque las sobrecargos te van a regañar".

- Que durante el servicio de alimentos, ante la pregunta: ¿qué quieren tomar? Les respondan: refresco. Debes especificar de cuál pues no tienen mucho tiempo.

- Que las personas crean que solo están para servir café o té cuando tienen un importante papel en la seguridad del vuelo.

- Que dejen el baño sucio.

- Que opriman el botón para llamarlas sin parar; solo debes tocarlo una vez, si es necesario, y no durante el despegue y aterrizaje.

- Una práctica muy común que detestan es que los pasajeros se paren en cuanto aterriza el avión. Debes esperar las instrucciones.

- Odian a los que preguntan "por dónde estamos volando" o "tengo un vuelo de conexión, ¿llegaré a tiempo?"

- Y al abordar no preguntes o digas cosas como: " este avión no se va caer ¿verdad?"; "si la piloto es mujer me bajo"; o "si hubiera sabido que las sobrecargos eran tan lindas no hubiera traído a mi mujer".