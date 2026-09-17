Venezuela levanta las restricciones a sitios web de prensa

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

El regulador de telecomunicaciones de Venezuela levantó este jueves, 17 de septiembre de 2026, las restricciones a diversos portales informativos. La medida incluye a la Agencia EFE, bloqueada desde marzo de 2025, según informó el ente estatal. Conatel anunció el restablecimiento formal del acceso a múltiples plataformas digitales nacionales e internacionales.

Diez medios recuperan acceso en Venezuela

Hasta el momento, la ONG VE Sin Filtro contabiliza unos 10 portales web habilitados. Entre ellos destacan la revista colombiana Semana y medios locales como El Pitazo y Crónica Uno. Estos medios tenían restricciones desde 2020, según el monitoreo de la organización.

En Venezuela, unos 200 dominios de internet permanecían bloqueados hasta el miércoles. La mayoría estaban relacionados con sitios de noticias, de acuerdo con VE Sin Filtro.

Oposición exige que vuelvan todos los medios

La medida coincide con el inicio del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición. Las negociaciones, respaldadas por Estados Unidos, abordarán la libertad de expresión. La delegación opositora saludó el levantamiento de restricciones pero exigió que aplique para todos los medios.

“Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos”, dijo la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

VE Sin Filtro calificó la medida como insuficiente. La ONG exigió el cese de todos los bloqueos, incluyendo medios, organizaciones no gubernamentales y plataformas de comunicación.

Conatel reafirmó su compromiso con la regulación del espectro radioeléctrico. El ente prometió velar por el acceso seguro a los servicios de información para todo el pueblo venezolano.

El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática realizó consultas con distintos sectores mediáticos. La petición buscaba favorecer un ambiente de mayor transparencia y pluralismo informativo.

Con información de EFE

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