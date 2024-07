Tras ser declarado Nicolás Maduro como vencedor de las elecciones presidenciales por el Consejo Electoral Nacional (CNE), los venezolanos en Ecuador reaccionan frente a este hecho.

Cuatro venezolanos dan su testimonio sobre la situación que atraviesan tras el triunfo de Nicolás Maduro. Frustración, preocupación, e indignación son las emociones que comparten tras la nueva victoria del chavismo.

Eduardo Febres Cordero, director de la firma Tu Migrante

“La proclamación de Nicolás Maduro como vencedor en las recientes elecciones es profundamente preocupante. Las evidencias de irregularidades y manipulación del proceso electoral, junto con las cifras independientes que muestran una clara victoria de Edmundo González sugieren una grave distorsión de la voluntad popular. Esta situación no solo socava la democracia en Venezuela, sino que también perpetúa la crisis humanitaria y política que devastó a nuestro país durante años. Es imperativo que la comunidad internacional intervenga para garantizar una auditoría transparente y un conteo justo de los votos.

Los resultados de estas elecciones fraudulentas tienen un impacto significativo en nuestros planes y en nuestra proyección de vida. Como venezolanos en el exilio, nuestras esperanzas de un retorno a una patria libre y democrática se ven retrasadas. Sin embargo, esto también fortalece nuestra determinación de seguir luchando por la justicia y los derechos humanos. Continuaremos trabajando desde el exterior para apoyar a nuestros compatriotas y buscar soluciones que nos permitan reconstruir nuestra nación”.

Thais Vargas, migrante venezolana

“Siento frustración, rabia, son muchos sentimientos encontrados al saber que perdió y no lo aceptó. Incumplió una vez más y jugó con los sentimientos y la necesidad una vez más de los venezolanos. Sé que estoy 100% segura de que me siento decepcionada, frustrada con mucha, mucha rabia al ver cómo se dieron todas las cosas y su descaro, porque realmente fue un descaro”.

Luis Magallanes, coordinador Nacional De Voluntad Popular Ecuador

“Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Fue un delito electoral. Se convirtieron en delincuentes electorales. Arrebataron un triunfo de casi el 70%, según nuestros sondeos de boca de urna y empresas serias que daban el mismo porcentaje, para Edmundo Gozález.

“En mi caso yo no puedo entrar a Venezuela por la persecución de Maduro. Desde fuera de mi país mantengo un nivel político bastante activo contra la dictadura. En cuanto al tema familiar es complicado. Soy hijo único, mi madre está sola en Venezuela y yo solo en Ecuador. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestro país, este resultado no ocurrió el domingo 28 de julio de 2024. Yo sacaré a mi madre de Venezuela si se afianza este proceso dictatorial de Nicolás Maduro. Muchos hijos pensamos traer a nuestras familias a los países en los que estamos”.

Luis Giménez, presidente de la Fundación Manos Venezolanas

“Los resultados que se dieron ayer en Venezuela no están ajustados para nada a la realidad del país. Eso se puede evidenciar con toda la ola de protestas que hoy se están dando en Venezuela, tanto en Caracas como en el interior. Y si hacemos un análisis de todo lo que está sucediendo: en las elecciones pasadas dónde “ganó Nicolás Maduro” con una ventaja cerrada ante Capriles, ahora años después gana Maduro. Por la cantidad de votos o por el porcentaje de votos que dieron ayer en el mismo boletín es algo ilógico. Más bien hay mucha gente que anteriormente era chavista y que ya no son maduristas, eso por ahí no tiene lógica de ningún tipo.

Además, si te pones a hacer un sondeo-más que cualquier otra encuesta- la da la gente en la calle. Estuve recientemente en Venezuela hace dos o tres meses y ahí sentí el gran descontento que sigue teniendo la población. Realmente, yo considero que esto es un cinismo total y definitivamente, Venezuela necesita no solamente de nosotros como venezolanos sino de la comunidad Internacional.

Hago un llamado a todos los países del mundo a que apoyen no solo la causa de Venezuela sino de todos, porque todos en algún momento podemos sufrir esto que está pasando en Venezuela. Ningún país está exento de que pueda tener hechos como este. Sabemos que en otras épocas hubo dictadores que se dieron por ganadores en las elecciones y esto es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. No es la primera vez que se roban unas elecciones”.