A un mes del terremoto en Colombia: daños, promesas y controversias

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Colombia cumple este jueves, 10 de septiembre de 2026, un mes desde el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el oeste y centro del país. El sismo dejó 331 muertos, 4 505 heridos y más de 466 000 personas afectadas, según el último balance oficial.

El movimiento ocurrió a las 07:34 del 10 de agosto. Su epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a 103 kilómetros de profundidad. La zona limita con Risaralda y Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas.

Según EFE, el Servicio Geológico Colombiano registró 297 réplicas. La mayor alcanzó una magnitud de 4.8. El terremoto es considerado el más fuerte del siglo XXI en Colombia y el tercero de mayor magnitud registrado en el país.

Terremoto en Colombia deja miles de viviendas dañadas

Los efectos alcanzaron 498 municipios de 16 departamentos. Un total de 36.326 viviendas quedaron destruidas y otras 202 002 sufrieron daños. Además, 743 edificios colapsaron.

La emergencia también afectó al sistema educativo. De los 13 700 colegios del país, 4 313 registraron daños. Algunas instituciones recurrieron a clases virtuales, una alternativa difícil de aplicar en zonas rurales por la falta de equipos y conexión a internet.

El Gobierno calculó inicialmente en cerca de 30 billones de pesos, unos 9 500 millones de dólares, el costo de la reconstrucción.

Gobierno anuncia planes de reconstrucción tras el sismo

El Ejecutivo creó el denominado Fondo Milagro para coordinar la reconstrucción. La iniciativa tomará como referencia el modelo aplicado tras el terremoto de Armenia de 1999.

EFE señaló que el presidente Abelardo de la Espriella también anunció un “Plan Marshall” para el Chocó. El programa contempla inversiones privadas, infraestructura vial y portuaria, incentivos fiscales y turismo sostenible.

La gestión de la emergencia, sin embargo, generó críticas. De la Espriella fue cuestionado por entregar balones con propaganda partidista a damnificados y por excluir a un grupo de rescatistas mexicanos.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, también recibió críticas tras aparecer en una boda en Santa Marta pocos días después del terremoto, mientras continuaban las labores de atención. EFE señaló que las controversias han acompañado la respuesta oficial durante este primer mes de emergencia.

Con información de EFE

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