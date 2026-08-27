Dos sismos sacuden la zona del terremoto en Colombia en menos de una hora

Dos sismos se registraron este jueves 27 de agosto en el departamento de Chocó, Colombia, con menos de una hora de diferencia. El segundo movimiento ocurrió a las 11:21:19, después de un primer evento reportado a las 10:25:26. Ambos tuvieron como referencia del epicentro a Istmina y alcanzaron una profundidad de 43 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el segundo sismo alcanzó una magnitud de 4.0. El primer movimiento tuvo una magnitud de 4.4. Usuarios también reportaron haber sentido los sismos en otras zonas del país, entre ellas Cali.

El segundo sismo ocurrió a las 11:21

El SGC registró el segundo movimiento sísmico a las 11:21:19 de este jueves. El evento tuvo una magnitud de 4.0 y su epicentro se ubicó en Istmina, Chocó.

El organismo detalló que el sismo ocurrió a una profundidad de 43 kilómetros. Además, registró coordenadas de 4.57 grados de latitud y -76,78 grados de longitud.

Sipí fue el municipio más cercano al epicentro, a 18 kilómetros. Le siguieron Nóvita, a 47 kilómetros, y Medio San Juan, a 59 kilómetros.

El primer temblor de la jornada ocurrió a las 10:25:26. El SGC reportó una magnitud de 4.4, también con una profundidad de 43 kilómetros y con Istmina como referencia del epicentro.

Este primer evento registró una latitud de 4,54 grados y una longitud de -76,74 grados. Los municipios más próximos fueron Sipí, a 17 kilómetros; Nóvita, a 49 kilómetros, y El Dovio, en el Valle del Cauca, a 56 kilómetros.

Usuarios reportaron que sintieron los movimientos en Cali

Los dos sismos generaron reportes de percepción en diferentes zonas de Colombia. Entre las ciudades mencionadas se encuentra Cali, donde usuarios señalaron en redes sociales que sintieron el movimiento desde distintos sectores.

Estos registros se produjeron un día después de otro sismo en Colombia. El miércoles 26 de agosto, a las 11:45:16, un movimiento tuvo como epicentro a Los Santos, en Santander.

El SGC estableció finalmente una magnitud de 5.1 y una profundidad de 149 kilómetros. Inicialmente, la entidad informó de forma preliminar una magnitud de 5.4, pero luego revisó los datos y ajustó la cifra.

Ese sismo tuvo coordenadas de 6,82 grados de latitud y -73,11 grados de longitud. Los municipios más cercanos al epicentro fueron Los Santos, a siete kilómetros; Jordán, a 10 kilómetros, y Zapatoca, a 17 kilómetros. Todos se encuentran en Santander.

Te recomendamos