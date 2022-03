150 000 ucranianos huyen del país en menos de 24 horas y llegan a los 677 000

Más de 150 000 ucranianos han huido del país en guerra en menos de 24 horas, lo que implica que el número de refugiados que han entrado a alguno de los países vecinos llega ahora a los 677 000, dijo el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi.

Más de la mitad de todos los refugiados se encuentran en Polonia, mientras que 90 000 han llegado a Hungría, 60 000 a Moldavia, 50 000 a Eslovaquia y 40 000 a Rumanía, precisó Grandi en una conferencia de prensa en la que se presentó una petición urgente de fondos de la ONU para afrontar esta nueva crisis.

Los fondos necesarios se elevan a USD 1 100 millones para financiar durante los próximos tres meses las operaciones humanitarias en favor de seis millones de personas en Ucrania y en los países vecinos receptores de refugiados.

Entre las prioridades de la operación humanitaria estará, por ejemplo, rehabilitar infraestructura esencial que haya sido dañada, ofrecer acceso a la atención médica y apoyar a las personas que han perdido toda fuente de ingresos, como los jubilados que han dejado de percibir sus pensiones.

The number of people who have fled Ukraine to neighbouring countries has reached 677,000.



The @UN humanitarian agencies and their NGO partners have launched an appeal to donors for $ 1.7 billion to support affected people inside Ukraine, and refugees from Ukraine in the region.