Las reuniones entre Donald Trump y Volodímir Zelenski en la Casa Blanca mostraron dos escenarios distintos en 2025. La primera se realizó el 28 de febrero, mientras que la segunda tuvo lugar el 18 de agosto.

Reunión del 28 de febrero entre Trump y Zelenski

Ese día, Trump cuestionó la estrategia militar de Kiev y advirtió que, sin el respaldo de Estados Unidos, la posición de Ucrania sería insostenible. Durante el encuentro dijo: “Usted, sin nosotros, no tiene ninguna carta, va a ser un acuerdo muy difícil”.

El Presidente estadounidense también elevó el tono al señalar: “No estás en una buena posición ahora mismo. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial”.

En la reunión participó el vicepresidente estadounidense JD Vance, quien criticó a Zelenski por la falta de gratitud hacia la ayuda de su país.

Reunión del 18 de agosto entre Trump y Zelenski

El segundo encuentro se desarrolló en Washington, con la presencia de varios líderes europeos. Trump afirmó que era necesario hablar de posibles intercambios de territorio en Ucrania, en referencia a las exigencias planteadas por Moscú para alcanzar la paz.

Señaló que en una o dos semanas se sabría si existían opciones reales de lograr un acuerdo.

Trump destacó que Rusia había aceptado garantías de seguridad para Ucrania y planteó que Europa debía asumir gran parte del peso en futuros despliegues militares. “Les vamos a ayudar y vamos a lograr que Ucrania sea muy segura”, señaló.

Los líderes europeos presentes, entre ellos Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un alto el fuego y expresaron respaldo a una eventual reunión trilateral con Trump, Zelenski y Vladímir Putin.

Contexto de las dos citas

La reunión de febrero estuvo marcada por advertencias y reclamos directos hacia Zelenski, mientras que la de agosto incluyó a varios líderes europeos, con debates sobre intercambios de territorio, garantías de seguridad y el papel de Europa en la protección de Ucrania.

