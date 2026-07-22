Trump promete que Irán ‘pagará con creces’ por los ataques a militares de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles 22 de julio de 2026 que Irán “va a pagar con creces” por la muerte de militares estadounidenses. Esta advertencia se produjo antes de su viaje a la Base Aérea de Dover, en Delaware, donde recibió con honores los restos de los soldados fallecidos en ataques iraníes ocurridos la semana pasada en Jordania e Irak.

Preocupaciones económicas y respaldo militar

Durante sus declaraciones, Trump defendió el respaldo de los estadounidenses a las acciones militares. Según afirmó, la principal preocupación de la población no es la guerra, sino el impacto económico que genera, especialmente por el aumento del precio de los combustibles. Además, insistió en que nadie quiere que Irán desarrolle armas nucleares.

Consecuencias para Irán tras los ataques

Antes de abordar el Air Force One, Trump afirmó que Irán enfrentará un alto costo por los ataques que provocaron la muerte de soldados estadounidenses. “Van a pagar un precio muy alto y están siendo diezmados”, declaró el presidente. Los militares fallecieron en Jordania e Iraq durante ataques iraníes registrados la semana pasada. Estas muertes marcaron las primeras bajas estadounidenses desde que se rompió la tregua bilateral hace aproximadamente dos semanas.

Encuesta revela opiniones divididas

El mandatario también sostuvo que la ciudadanía estadounidense no rechaza la guerra. Aseguró que una encuesta reciente refleja que la principal inquietud de los ciudadanos es el aumento del precio de la gasolina. “Los estadounidenses no quieren precios altos de la gasolina, pero no se oponen a la guerra. Eso ha quedado claro y patente en un sondeo reciente. Nadie quiere que Irán tenga armas nucleares”, afirmó antes de embarcar.

Trump pareció referirse a una encuesta realizada la semana pasada y publicada este miércoles por el medio Politico. El estudio consultó a 2 mil 61 estadounidenses sobre la continuidad de los ataques contra Irán y los costos económicos que esa participación representa para Estados Unidos.

Resultados del sondeo sobre participación militar

Los resultados del sondeo muestran un escenario distinto al planteado por Trump. El 36 % de los consultados respondió que Estados Unidos no debería continuar su participación en Irán, sin importar los costos internos. Esa opción aumentó 14 puntos porcentuales en comparación con mayo.

En cambio, solo el 16 % respaldó mantener activa la guerra incluso si eso incrementa los costos para el país. Ese apoyo cayó seis puntos frente a la medición realizada dos meses antes.

Nuevas amenazas hacia Teherán

Las declaraciones del presidente coincidieron con nuevas amenazas dirigidas a Teherán. Este mismo miércoles, Trump advirtió en un mensaje publicado en Truth Social que destruiría instalaciones en la capital iraní si Irán dispara contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Un día antes, el mandatario también advirtió que Washington podría atacar pronto la llamada Montaña Pico. Según las autoridades estadounidenses, ese complejo subterráneo estaría relacionado con el programa nuclear iraní.

Continuación de operaciones militares

Mientras tanto, las operaciones militares continúan. El martes, las fuerzas estadounidenses ejecutaron su undécima noche consecutiva de ataques contra territorio iraní. De acuerdo con el Comando Central (Centcom), la ofensiva alcanzó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, además de capacidades marítimas y estructuras logísticas militares.

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