¿Puede Donald Trump enfrentar un tercer juicio político tras perder el Congreso en EE.UU.?

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Donald Trump tendrá que gobernar los últimos dos años de su mandato con los republicanos en minoría en el Congreso. En las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado. El resultado devuelve al debate una pregunta que ya dividió a la oposición en septiembre: si debe impulsar un tercer impeachment (juicio político) contra el presidente.

El relevo legislativo ocurrirá el 3 de enero de 2027, cuando empiecen los mandatos de los nuevos representantes y senadores. A partir de entonces, los demócratas podrán dirigir las comisiones, convocar audiencias y exigir testimonios y documentos. El control del Senado también les dará margen para bloquear nombramientos de Trump, incluidos los de su gabinete y los de jueces federales.

Hasta el 4 de noviembre, la dirigencia demócrata en la Cámara no había anunciado que llevaría una nueva acusación al pleno. Hakeem Jeffries, líder de la bancada y favorito para presidir la Cámara desde enero, dejó abierta la posibilidad antes de las elecciones. Tras la victoria, instó a su partido a concentrarse en el costo de vida.

Qué votos necesita el Congreso para acusar y destituir a Donald Trump

La Constitución de Estados Unidos asigna una tarea a cada cámara. La Cámara de Representantes puede aprobar uno o más cargos contra el presidente por mayoría simple. Si aprueba al menos uno, el Senado celebra el juicio. Para condenar y destituir al mandatario, hacen falta los votos de dos tercios de los senadores presentes. Si asisten los 100, el umbral es de 67 votos.

En el recuento del 4 de noviembre daba 54 escaños al bloque demócrata, incluidos dos independientes, con dos contiendas pendientes. Si ese bloque ganara ambas y todos sus integrantes votaran por condenar a Trump, todavía necesitaría 11 votos republicanos con el pleno presente.

Por qué los demócratas podrían acusar a Trump, pero necesitarían a republicanos para destituirlo

La primera corresponde a la Cámara de Representantes, donde basta una mayoría simple para aprobar la acusación. Los demócratas ya tienen esa mayoría, explica el analista, y podrían usarla para llevar el caso al Senado.

Para Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE, la posibilidad de un tercer impeachment contra Donald Trump depende de dos votaciones con exigencias distintas.

En el Senado, en cambio, la destitución exige el respaldo de dos tercios de los senadores presentes. Si los 100 están presentes, hacen falta 67 votos. Ahí está la dificultad que identifica Moscoso. Incluso si todos los senadores demócratas votaran por condenar a Trump, todavía necesitarían que varios republicanos se sumaran.

Se anticipaba una victoria importante de los demócratas en las elecciones de medio término de EE. UU. y terminó ocurriendo. Pero, más allá del revés para Trump, creo que hay algunas cosas interesantes que vale la pena analizar. Abro hilo 🧵 1/5. #Midterms2026 — Arturo Moscoso Moreno (@artumoscoso) November 4, 2026

Moscoso recuerda que Trump ya enfrentó dos juicios políticos y que el Senado lo absolvió en ambos. En el segundo, siete senadores republicanos votaron por condenarlo, pero ese respaldo tampoco bastó para alcanzar los dos tercios. Ese antecedente ayuda a explicar por qué el analista ve difícil que un tercer proceso termine con la salida del presidente.

«Podría iniciar un proceso, pero lo más probable es que fracase, salvo que haya varios republicanos que estén a favor de condenarlo», señaló Moscoso.

Por qué la guerra con Irán podría entrar en el debate

Pablo Játiva, abogado internacionalista y catedrático universitario, considera que el impeachment es una vía excepcional y que un cambio en la composición del Congreso, por sí solo, resulta insuficiente. En su lectura, la discusión tendría que centrarse en actuaciones concretas del presidente que pudieran sustentar una acusación.

Játiva identifica la guerra con Irán como un posible foco de ese debate si la crisis se profundiza. El internacionalista considera que la intervención militar ha fracasado hasta ahora y que contribuyó a la derrota electoral republicana.

A su juicio, la discusión en el Congreso cobraría fuerza si la administración tuviera dificultades para demostrar que la guerra sirve a los intereses de Estados Unidos y sus críticos lograran documentar perjuicios para el país.

El catedrático considera prematuro anticipar que ese escenario desemboque en un juicio político. Su análisis depende de las consecuencias de la guerra y de los elementos que los legisladores puedan reunir para sustentar una eventual acusación.

Qué pasó con el intento de impeachment de septiembre

El representante demócrata por Texas Al Green presentó en septiembre de 2026 la resolución H.Res. 1486 para acusar a Trump de faltas graves en el ejercicio del cargo. El 15 de septiembre, la Cámara aprobó una moción para archivar la iniciativa por 232 votos contra 147.

Apoyaron el archivo 213 republicanos, 18 demócratas y un independiente. Otros 46 demócratas registraron su presencia sin votar a favor ni en contra.

La Cámara votó sobre el archivo de la resolución. Una votación sobre los cargos habría exigido otro pronunciamiento, por lo que los 147 votos contra el archivo no equivalen a 147 votos a favor del impeachment. El episodio sí mostró que, incluso antes de recuperar la mayoría, los demócratas tenían posiciones distintas sobre cómo tramitar la propuesta de Green.

Qué investigará la nueva mayoría demócrata

Los demócratas han adelantado que examinarán los negocios de la familia Trump, el manejo de los expedientes de Jeffrey Epstein y las actuaciones de las autoridades migratorias.

El representante Jamie Raskin, quien se perfila para presidir la Comisión Judicial de la Cámara, también ha planteado revisar el uso de los indultos presidenciales y las actuaciones del Departamento de Justicia y del FBI contra figuras que Trump considera adversarias.

La guerra con Irán también figura en la agenda de fiscalización. Adam Smith, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, ha planteado examinar la decisión de iniciar la intervención militar y los costos del conflicto. Esas pesquisas pueden dar lugar a audiencias y solicitudes de documentos. Una acusación formal contra el presidente requeriría una votación específica del pleno.

¿Cómo terminaron los dos primeros juicios políticos de Trump?

El primer proceso comenzó en diciembre de 2019. La Cámara acusó a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En el primer cargo, sostuvo que el presidente presionó al Gobierno de Ucrania para que anunciara investigaciones que lo beneficiarían políticamente, incluida una relacionada con Joe Biden. El Senado lo absolvió el 5 de febrero de 2020. Hubo 48 votos por condenarlo por abuso de poder y 47 por obstrucción al Congreso.

El segundo proceso siguió al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La Cámara aprobó un cargo de incitación a la insurrección y el Senado votó el 13 de febrero, cuando Trump ya había dejado la Presidencia. Aunque 57 senadores respaldaron la condena y 43 votaron por absolverlo, la acusación quedó por debajo del umbral de dos tercios. El Senado lo absolvió por segunda vez.

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