Irán amenaza a EE.UU. e Israel con respuesta sin límites

Fecha de publicación: 3 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 3 de noviembre de 2026

El líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, realizó una advertencia a EE.UU., que coincide con nuevos movimientos militares estadounidenses y negociaciones diplomáticas.

La advertencia, dirigida también a Israel, fue difundida el sábado 31 de octubre de 2026 por medios oficiales iraníes y recogida por agencias internacionales.

La declaración se produce en un escenario de tensión militar y diplomática que se inició en febrero de 2026 con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

¿Qué ordenó Mojtaba Jameneí a las Fuerzas Armadas de Irán?

Durante una reunión con altos mandos militares, Jameneí estableció que cualquier tipo de amenaza debe recibir una respuesta inmediata y efectiva, sin restricciones geográficas.

Según la declaración difundida por medios locales, el líder también pidió actualizar la lista de objetivos militares para incluir todos los activos materiales e inmateriales de lo que denominó el enemigo estadounidense-israelí.

EE.UU. contempla nuevas operaciones militares contra Irán

La advertencia de Teherán coincide con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de retomar las operaciones militares contra Irán.

Este martes 3 de noviembre de 2026, Reuters informó que EE.UU. ejecutó ataques que calificó como “defensivos” contra objetivos en la isla iraní de Qeshm. Según un funcionario estadounidense citado por la agencia, las operaciones tuvieron como objetivo misiles de defensa antiaérea utilizados contra activos de ese país.

Otro funcionario señaló que los ataques fueron limitados y que no representaban, por sí mismos, el inicio de nuevas operaciones militares a gran escala.

Amenazas en medio de elecciones en EE.UU.

La posibilidad de una nueva ofensiva también está relacionada con las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran este 3 de noviembre de 2026 en EE.UU.

Los esfuerzos diplomáticos buscan evitar una nueva escalada después de estos comicios.

Trump también reiteró que Washington mantiene abierta la opción de una intervención militar. En declaraciones al canal Fox News, el mandatario señaló que EE.UU. actuaría si considera necesario hacerlo.

Qatar intenta mediar entre Washington y Teherán

Mientras aumentan las advertencias militares, Qatar intensificó sus gestiones diplomáticas para acercar a los gobiernos de EE.UU. e Irán.

Una delegación catarí viajó a Teherán el lunes 2 de noviembre de 2026 para tratar una propuesta de acuerdo entre ambos países.

Entre las condiciones planteadas por Teherán están el levantamiento de las sanciones petroleras estadounidenses, el fin del bloqueo naval contra sus puertos y la liberación de los fondos iraníes congelados.

Irán advierte que una respuesta podría extenderse fuera de la región

La principal preocupación de la advertencia de Mojtaba Jameneí es el planteamiento de una eventual represalia que no se limitara a los territorios cercanos a sus fronteras y que incluye instalaciones fuera de Medio Oriente.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Ali Abdollahi, afirmó que el país actualiza sus listas de objetivos, que incluyen activos estadounidenses e israelíes.

Por su lado, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, también advirtió que una eventual respuesta de su país sería impredecible y no estaría limitada por la geografía.

Por ahora, las declaraciones de las autoridades iraníes constituyen advertencias sobre una posible respuesta militar. No representan la confirmación de que Irán haya iniciado una nueva ofensiva contra objetivos estadounidenses o israelíes.