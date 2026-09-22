Trump afirma que Putin quiere reunirse y buscar el fin de la guerra

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, 22 de septiembre de 2026, que su homólogo ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a reunirse y quiere poner fin a la guerra de Ucrania.

Trump hizo estas declaraciones durante un encuentro bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebrado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Está dispuesto a reunirse. Está dispuesto. Le gustaría que la guerra terminara. Creo que ambos quieren que la guerra termine”, afirmó Trump ante los periodistas, según EFE.

Trump habla de una posible reunión con Putin

El mandatario estadounidense no confirmó si Putin participará en la cumbre del G20 prevista para diciembre en Miami. Zelenski ha expresado su intención de asistir a esa reunión.

“Sé que se reunirá, y ya tuvimos una reunión en Alaska. Creo que aceptaría otra. No sé nada sobre Miami”, señaló Trump.

El presidente estadounidense se reunió con Putin en Alaska hace un año, en un intento por avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

Zelenski pide avanzar antes del invierno

Durante el encuentro, Zelenski agradeció a Trump por su apoyo a Ucrania. También destacó la ratificación de una ley aprobada por el Congreso estadounidense que permite imponer sanciones a países que compren petróleo y gas ruso.

Según EFE, el mandatario ucraniano consideró que estas medidas pueden contribuir a aumentar la presión sobre Moscú.

“El presidente Trump nos ayudará a poner fin a esta guerra”, afirmó Zelenski. También expresó su deseo de alcanzar un acuerdo antes del invierno.

La guerra continúa pese a los intentos de diálogo

Trump prometió durante su campaña terminar la guerra de Ucrania desde el inicio de su segundo mandato. Sin embargo, el conflicto continúa y los esfuerzos diplomáticos no han logrado concretar un acuerdo.

La Administración estadounidense ha impulsado distintas iniciativas para acercar a Moscú y Kiev. Trump también ha mantenido contactos directos con Putin y Zelenski, informó EFE.

El posible encuentro entre ambos líderes vuelve a situarse en el centro de la agenda diplomática mientras continúa la búsqueda de una salida al conflicto.

Con información de EFE

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