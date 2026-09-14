Trump dice que la IA no necesita más control mientras él sea presidente

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes, 14 de septiembre de que la inteligencia artificial (IA) no necesita mayores controles mientras él esté al frente del país. Sus declaraciones llegan en medio del debate sobre los riesgos asociados al rápido desarrollo de esta tecnología.

Trump denunció además una “conspiración enfermiza” contra la IA y los centros de datos. Según informó EFE, el mandatario defendió su capacidad para supervisar el sector y aseguró que Estados Unidos ya cuenta con mecanismos suficientes para actuar contra posibles abusos.

Trump rechaza una mayor regulación de la IA

El presidente sostuvo que el principal mecanismo de seguridad para la IA es contar con un mandatario “fuerte e inteligente”. También aseguró que su Administración ha impedido que empresas del sector realicen acciones potencialmente perjudiciales.

Trump argumentó que las compañías de inteligencia artificial ya están sometidas a importantes poderes regulatorios y penales. Por ello, consideró innecesario establecer nuevas normas para controlar la tecnología.

Trump alerta sobre competencia con China

En su mensaje publicado en Truth Social, el mandatario también vinculó el debate sobre la regulación con la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

Trump afirmó que su país debe mantener el liderazgo mundial en inteligencia artificial. A su juicio, quien domine esta tecnología tendrá una ventaja estratégica frente a otras potencias.

“Quien gane en la IA, gana”, escribió el presidente, según EFE.

El mandatario también lanzó una advertencia contra quienes calificó de “teóricos de la conspiración”, “sediciosos”, “traidores” y “filtradores”.

Expertos piden reducir el ritmo de la IA

Las declaraciones de Trump se producen después de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidiera reducir el ritmo de desarrollo de la IA ante sus riesgos de seguridad.

La propuesta recibió el respaldo de Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI. EFE señaló que el pronunciamiento conjunto resulta especialmente llamativo porque las tres compañías compiten directamente en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

Amodei ha advertido sobre riesgos como ciberataques, bioterrorismo y la posibilidad de perder el control sobre sistemas cada vez más avanzados. Trump, sin embargo, mantiene su postura favorable a acelerar el liderazgo tecnológico estadounidense.

Con información de EFE

Más información sobre Donald Trump