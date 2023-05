TikTok demanda a Montana por ley que prohíbe su uso en el estado

Esta demanda se suma a otra presentada la semana pasada por varios 'influencers' contra el veto a Tiktok en Montana. Foto: EFE

EFE

TikTok presentó este lunes 22 de mayo una demanda en una corte de Montana, EE.UU., contra una ley promulgada la semana pasada que prohíbe el uso de la aplicación en el estado, el primero que ha impuesto un veto de este tipo.



La popular red social, propiedad de la empresa china ByteDance, aseguró en los documentos presentados ante una corte federal de Montana que la prohibición "no tiene precedentes" y es "inconstitucional".



"Estamos presentando una demanda contra la prohibición inconstitucional de TikTok en Montana para proteger tanto nuestro negocio como a cientos de usuarios", escribió la compañía en su cuenta de Twitter.



En la demanda, los abogados que representan a la red social, que tiene más de 150 millones de usuarios en EE.UU., subrayan que la ley estatal viola la primera enmienda de la Constitución del país, que protege la libertad de expresión, y que se inmiscuye en asuntos federales.



Los republicanos de Montana, que controlan las dos cámaras del Congreso estatal y la gobernación, son los principales impulsores de la medida y acusan a Tiktok de recolectar datos de sus usuarios con la intención de entregarlos al Partido Comunista Chino.



En su demanda, TikTok se defendió de estas acusaciones, que tildó de "especulaciones sin fundamento", y sostiene que "no ha compartido y no compartirá datos de los usuarios con el Gobierno chino".



Asimismo, aseguró que "ha tomado medidas importantes para proteger la privacidad y la seguridad" de quienes la usan.



Esta demanda se suma a otra presentada la semana pasada por varios 'influencers' contra el veto a Tiktok en Montana.



La nueva ley entrará en efecto el 1 de junio y penalizará con multas de un mínimo de USD 10 000 a los servicios de aplicación móviles (como Apple App Store o Google Play) que permitan a los usuarios en Montana descargar TikTok.



La prohibición de Montana es la más dura aprobada hasta ahora por un territorio de EE.UU. y va más allá del veto que ha implementado el Gobierno federal y la mitad de los 50 estados del país para que funcionarios públicos no puedan tener TikTok en sus celulares.



El FBI, miembros del Congreso y autoridades estatales han expresado preocupación sobre la posibilidad de que TikTok pueda ser usada por Pekín para labores de espionaje, ya que la aplicación es propiedad de una empresa basada en China.

