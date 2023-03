Temblor sacudió a Colombia; su magnitud fue de 5,9 grados

El temblor que sacudió Colombia tuvo una magnitud de 5,9. Foto: Cortesía.

Un fuerte temblor sacudió a Colombia sobre las 4:18 a. m. de este viernes 10 de marzo del 2023. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento fue de magnitud 5,9 grados.

El epicentro fue en La Mesa de los Santos en Santander, considerado el segundo nido sísmico en el mundo.

Según la Unidad del Riesgo, la profundidad fue de 151 kilómetros y su intensidad fue de 4.

Temblor sacudió a varios departamentos

El fuerte sismo despertó a miles de colombianos en la madrugada. El remezón se sintió en varios departamentos de Colombia, como Santander, Antioquia, Cundinamarca, Valle, entre otros.



Incluso, el movimiento telúrico generó una alerta por de los dispositivos electrónicos, avisando que estaba ocurriendo un sismo de gran magnitud.

A esta hora, los organismos de socorro están evaluando si hay alguna afectación en los lugares donde se sintió de manera fuerte.

Por otro lado, se reportó que el movimiento se sintió también en Venezuela y Panamá. Además, tuvo varias replicas.

Sin daños

Fabián Vargas, director de Gestión de riesgo de la región, indicó que no hay reporte de daños en zonas como vías e infraestructuras, luego de hacer una inspección con Bomberos y Ejército. "Seguiremos atentos en reportes de zonas rurales y urbanas para verificar y para articular la rehabilitación de las posibles daños".



Luís Ernesto Ortega, coordinador de gestión de riesgo de Bucaramanga, contó que no hay ninguna novedad reportada en la ciudad de los parques. "No hay reporte de daños en edificaciones o infraestructura".



Los Santandereanos comenzaron a comentar que el movimiento telúrico fue fuerte y duradero. La comunidad comentó que, "no paraba de moverse duro mi cama, se sintió duro, las ventanas golpearon durísimo, la cama chillaba, y los árboles se sintieron también moverse".



Los ciudadanos que tienen Android volvieron a reportar que su celular les mostraba la alerta de Google sobre un terremoto, que en su momento era de 6.6.

