Taiwán registra 28 terremotos en cinco horas, uno de ellos de 5.2 grados

La costa oriental de Taiwán registró 28 terremotos en menos de cuatro horas y media, uno de ellos de 5.2 grados de magnitud en la escala local, cuyo máximo es de 7, informó el 14 de julio del 2021 la Oficina Central de Meteorología de Taiwán (OCMT).

La prensa local indicó que, por el momento, solo se han producido daños en algunos edificios y no hay constancia de víctimas a consecuencia de los sismos.

El primero y más potente de los temblores se produjo a las 06:52, hora local de hoy (22:52, hora GMT del martes), con una magnitud de 5.2 grados sobre 7, a una profundidad de 5,9 kilómetros y con el epicentro ubicado a 5,1 kilómetros al suroeste de la localidad taiwanesa de Hualien.

Según el departamento sismológico de la OCMT, también se produjeron otros dos terremotos que llegaron a 5 grados a las 06:59 y a las 07:45 (22:59 y 23:45 GMT del lunes, respectivamente).

There were more than 20 earthquakes between 6 am and 8 am this morning in #Taiwan‘s Hualien County. The Central Meteorological Bureau said it is possible that there will be more earthquakes in the coming week. Some might be above Richter magnitude 5. https://t.co/ZPNFo9YG1I