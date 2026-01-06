El Gobierno de Suiza decretó el bloqueo total de los bienes de Nicolás Maduro y de 37 personas de su círculo íntimo, en una decisión adoptada por el Consejo Federal bajo un marco de urgencia.

Suiza busca custodiar patrimonios con presunta procedencia ilegal

La medida tomada el lunes, 5 de enero de 2026, busca custodiar patrimonios con presunta procedencia ilegal depositados en entidades financieras del país europeo y evitar su eventual salida en medio del actual escenario político venezolano, informó La Nación.

La resolución administrativa se aplica de forma inmediata sobre cuentas bancarias, valores financieros y otros activos, y tendrá una vigencia de cuatro años.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo confirmó que la orden incluye a la esposa de Maduro, Cilia Flores, así como a familiares cercanos y antiguos ministros que ya no forman parte del gabinete, detalló La Nación. El Consejo Federal aclaró que ningún funcionario venezolano en ejercicio figura en la lista de sancionados.

La decisión de Berna coincide con la comparecencia de Maduro ante tribunales de Nueva York, luego de su captura en Caracas el sábado pasado, un hecho que aceleró los mecanismos de control financiero internacional.

El portavoz oficial de la cancillería suiza señaló que no existen datos públicos sobre el valor exacto de los activos congelados, debido a las estrictas normas de confidencialidad bancaria vigentes en el país, según publicó La Nación.

Sanciones que mantiene Suiza contra Venezuela

Estas nuevas restricciones complementan las sanciones que Suiza mantiene contra Venezuela desde 2018, las cuales ya contemplaban bloqueos parciales.

Sin embargo, el actual decreto amplía el alcance hacia individuos que no estaban previamente sancionados en territorio suizo. Las autoridades subrayaron que el objetivo central es impedir el uso o traslado de fondos de origen ilícito y garantizar que permanezcan bajo control estatal.

En caso de que se dicte una sentencia condenatoria firme en el futuro, Suiza aseguró que los bienes podrían ser restituidos en beneficio del pueblo venezolano, conforme al derecho internacional y a sus propias leyes sobre recuperación de activos, según La Nación.

