¿Por qué Trump dejó de apoyar a Machado?, según The Washington Post

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La decisión de la líder opositora venezolana María Corina Machado de aceptar el Premio Nobel de la Paz habría provocado la pérdida del respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para encabezar una transición política en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, según reveló The Washington Post.

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Trump ha manifestado su interés por el galardón del Premio Nobel

El mandatario estadounidense, que ha manifestado en varias ocasiones su interés por el galardón, habría considerado la aceptación del premio como un “pecado imperdonable”, de acuerdo con dos fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por el diario.

Machado agradeció públicamente a Trump y le dedicó el reconocimiento, pero no rechazarlo habría sellado su destino político ante Washington.

“Si lo hubiera rechazado y dicho que le pertenecía a Donald Trump, hoy sería la presidenta de Venezuela”, afirmó una de las fuentes bajo condición de anonimato, según el Post.

La controversia se conoció tras la operación que culminó con la detención de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York, informaron fuentes oficiales citadas por EFE.

Durante una rueda de prensa posterior a la captura, Trump aseguró que “sería muy difícil” que Machado asumiera la presidencia, al considerar que no cuenta con suficiente apoyo interno ni respeto político dentro de Venezuela, declaraciones que sorprendieron incluso a aliados de la dirigente opositora, quien abandonó el país de forma clandestina tras meses en la sombra, según EFE.

Rubio reiteró la postura de Washington de descartar a Machado

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró el domingo, 5 de enero de 2026, la postura de Washington de descartar a la líder opositora y en cambio ofrecer una oportunidad a la vicepresidenta y actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez., de acuerdo con EFE.

No obstante, Trump advirtió posteriormente a Rodríguez que podría enfrentar consecuencias más graves que Maduro si no actúa conforme a los intereses de Estados Unidos.

Rubio también aclaró que su país orientará la transición venezolana sin desplegar tropas en el territorio. Mientras tanto, la Casa Blanca evalúa otorgar un rol clave en el proceso al subjefe de Gabinete, Stephen Miller, según una fuente citada por The Washington Post.

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Con información de EFE