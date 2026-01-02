Trump insiste en su perfecta salud y reaviva debate electoral

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocarse en el centro del debate político al asegurar que goza de “perfecta salud” tras someterse a una nueva prueba cognitiva realizada por médicos oficiales de la Casa Blanca.

El tema de la salud presidencial, la capacidad cognitiva y la edad de los líderes políticos se ha convertido en un factor clave dentro del escenario electoral estadounidense y en la percepción pública sobre el liderazgo político.

Según detalló el mandatario, obtuvo nuevamente la calificación máxima en el examen cognitivo, respondiendo correctamente al 100% de las preguntas por tercera vez consecutiva.

Trump difundió el resultado a través de Truth Social, plataforma que utiliza de forma habitual para enviar mensajes directos a su base electoral y posicionar narrativas relacionadas con su gestión, condición física y fortaleza mental.

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Propuesta de pruebas cognitivas obligatorias

En su mensaje, Trump insistió en que todos los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Estados Unidos deberían someterse obligatoriamente a exámenes cognitivos rigurosos, significativos y confiables.

La propuesta se enmarca en una estrategia discursiva que busca instalar el debate sobre las aptitudes mentales, la transparencia política y la idoneidad de quienes aspiran a gobernar el país.

El presidente afirmó que Estados Unidos no puede ser dirigido por personas incompetentes, reforzando un discurso que conecta con temas de liderazgo fuerte, eficiencia gubernamental y toma de decisiones.

Aunque Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas de edad avanzada, la Casa Blanca aseguró meses atrás que el mandatario mantiene un estado de salud general excelente.

Edad, salud y contexto electoral en Estados Unidos

Trump, que cumplirá 80 años en junio de 2026, se convirtió en 2024 en el candidato presidencial de mayor edad en ganar unas elecciones en Estados Unidos.

La edad de los líderes políticos ha sido uno de los ejes centrales del debate electoral reciente, junto con la resistencia física, la lucidez mental y la capacidad para afrontar las exigencias del cargo.

En una entrevista concedida a The Wall Street Journal, el mandatario reveló que consume una dosis alta de aspirina por “superstición”, al considerar que ayuda a diluir la sangre.

Sin embargo, reconoció que este hábito le provoca hematomas visibles en las manos, razón por la cual utiliza maquillaje para disimularlos durante apariciones públicas.

Cruce de críticas con Joe Biden y respuesta a la prensa

El republicano ha utilizado reiteradamente la salud como arma política contra su antecesor, el expresidente demócrata Joe Biden, a quien suele cuestionar por su capacidad cognitiva y física.

Trump ha acusado a Biden de delegar decisiones clave y de no firmar personalmente documentos importantes, señalamientos que el exmandatario ha negado públicamente.

Al mismo tiempo, Trump se ha defendido de informes publicados por medios como The New York Times, que han reportado signos de fatiga, agendas reducidas y episodios de somnolencia durante eventos oficiales en el Despacho Oval.

El presidente sostiene que, pese al desgaste natural del cargo, sus recientes evaluaciones médicas confirman que aún cuenta con la energía y la capacidad necesarias para ejercer el poder.

Elaborado con información de EFE

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