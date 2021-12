Sismo de 6.2 grados sacude la costa del norte de California

Un sismo de magnitud 6.2 sacudió este 20 de diciembre del 2021 la costa del norte de California (EE.UU.), aunque no provocó riesgo de tsunami ni daños materiales o humanos, según las autoridades.

El epicentro del sismo se situó a 400 kilómetros del área de San Francisco.

Por su magnitud y cercanía a la costa, el temblor podría haber generado un tsunami que inundaría las localidades situadas en la frontera entre los estados de California y Portland, aunque no se trata de una zona con alta densidad de población.

El riesgo quedó descartado por el Servicio Estadounidense de Alertas ante Tsunamis. Tampoco se reportaron incidentes ni daños materiales o humanos.

🇺🇸🚨 — WATCH: This video by @caroline95536 shows the inside of a home, after the 6.1 earthquake rattled the area off the Northern California cost.



pic.twitter.com/aVGcB7Z69Q