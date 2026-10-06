Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una investigadora de 28 años murió tras ser diagnosticada con una neumonía de origen desconocido en la región rusa de Irkutsk. La mujer trabajaba en un instituto especializado en el estudio de la peste y otras enfermedades infecciosas.

El caso activó medidas sanitarias en la zona. Cerca de 200 personas permanecen bajo observación, según reportes citados por CNN. Las autoridades también aplicaron medidas de cuarentena en instalaciones hospitalarias.

Rusia investiga posible relación con el laboratorio

El organismo ruso encargado de las enfermedades infecciosas aseguró que no se detectaron microorganismos relacionados con las funciones profesionales de la investigadora en las muestras analizadas. Por ello, las autoridades han evitado confirmar que la muerte esté vinculada con la peste neumónica.

Sin embargo, un funcionario regional planteó que la enfermedad podría estar relacionada con esta infección. CNN informó que investigadores analizan si pudo existir una exposición accidental a un patógeno en el laboratorio.

La situación generó atención internacional. Estados Unidos informó que sigue de cerca el caso, mientras la Organización Mundial de la Salud mantiene contacto con las autoridades rusas.

¿Qué es la peste neumónica y cómo se transmite?

La peste neumónica es una forma grave de infección causada por la bacteria Yersinia pestis. Puede afectar directamente los pulmones y transmitirse mediante partículas respiratorias de una persona infectada. La peste también puede presentarse en formas bubónica y septicémica.

La Organización Mundial de la Salud señala que la peste puede ser muy grave si no recibe tratamiento. Los antibióticos son eficaces cuando se administran de manera temprana.

CNN reportó que especialistas consideran que la transmisión entre personas no es altamente eficiente y suele requerir un contacto estrecho. La OMS, por su parte, indicó que el riesgo para la población general parece bajo con la información disponible.

Las autoridades continúan investigando el origen de la neumonía. También vigilan a las personas que tuvieron contacto con la investigadora para detectar posibles nuevos casos.

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