Marco Rubio insta a Rusia a compartir más información sobre la peste neumónica

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este martes, 6 de octubre de 2026, a Rusia a compartir más información sobre un posible caso de peste nuemónica registrado en la región siberiana de Irkutsk.

Durante una rueda de prensa en Copenhague, Rubio señaló que Washington sigue la situación “muy de cerca”. También consideró necesario que Moscú entregue información suficiente para evaluar los próximos pasos. EFE informó que el funcionario evitó especular sobre el origen o alcance del caso debido a los pocos datos disponibles.

“Animamos a Rusia a que sea transparente y a que comparta más información con el mundo”, afirmó Rubio.

Estados Unidos sigue de cerca el posible brote

Rubio reconoció que las informaciones generan preocupación. Recordó que cualquier enfermedad infecciosa detectada en un laboratorio puede despertar inquietud, especialmente después de la pandemia de covid-19.

El secretario de Estado aseguró que distintas agencias estadounidenses e internacionales permanecen atentas a la evolución de la situación. Según EFE, Rubio insistió en que cualquier decisión deberá tomarse con base en la información que se vaya conociendo.

“Sería imprudente en este momento, dada la escasa información”, sostuvo el funcionario estadounidense.

El presidente Donald Trump también se refirió al caso un día antes. El mandatario afirmó que Estados Unidos analiza la situación y que Washington está dispuesto a apoyar a Moscú.

Investigan origen del posible caso de peste en Irkutsk

Según el medio independiente ruso Mediazona, una trabajadora del Instituto contra la Peste de Irkutsk murió tras contraer peste neumónica. Cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella habrían sido puestas en cuarentena.

Las autoridades investigan dos posibles escenarios. Uno apunta a un contagio ocurrido durante un viaje reciente a Tailandia. El otro plantea una exposición accidental relacionada con un tubo de ensayo que contenía patógenos.

La agencia estatal rusa RIA Novosti informó sobre la muerte de la trabajadora y citó al gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev. La autoridad señaló que la mujer había sido diagnosticada con una enfermedad infecciosa peligrosa. EFE indicó que todavía existe incertidumbre sobre las circunstancias del caso.

Con información de EFE

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