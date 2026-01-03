Tras el anuncio de su activación por parte de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el Consejo de Defensa de la Nación vuelve a escena este 3 de enero de 2026 como una instancia clave del andamiaje institucional venezolano en asuntos de defensa y seguridad del Estado.

Un órgano previsto en la Constitución

La Constitución venezolana, en su artículo 323, define al Consejo de Defensa de la Nación como la instancia superior de consulta en materia de defensa.

El texto constitucional establece que este órgano actúa como espacio de coordinación y asesoramiento para las decisiones estratégicas del Estado relacionadas con la protección del país y su espacio geográfico.

Función en la defensa integral del Estado

El Consejo tiene como propósito asesorar al Poder Público en la formulación de políticas y lineamientos vinculados con la defensa integral de la Nación.

Su ámbito de acción se relaciona con la seguridad del Estado, la soberanía nacional y la preservación del territorio, conforme al marco constitucional y legal vigente.

La activación anunciada por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Rodríguez señaló que la activación del Consejo de Defensa de la Nación se realiza con la participación de las principales autoridades del Estado venezolano, incluidos representantes de los poderes públicos, del sistema de justicia y del estamento militar, así como de la Cancillería y del gabinete ejecutivo.

Desde ese espacio, la vicepresidenta exigió la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, a quienes identificó como las máximas autoridades legítimas del país.

Delcy Rodríguez anunció la activación del Consejo de Defensa de la Nación

¿Quiénes lo integran?

La Constitución señala que el Consejo de Defensa de la Nación está presidido por el Presidente o Presidenta de la República.

También lo integran el Vicepresidente Ejecutivo, los presidentes de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Moral Republicano, así como los ministros responsables de áreas estratégicas vinculadas con la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación.

Además de la Constitución, la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación desarrolla los principios de la defensa integral del Estado venezolano y se articula con el rol del Consejo como órgano de asesoramiento superior en esta materia.

