El Partido de los Trabajadores confirma a Lula como candidato para un cuarto mandato

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil oficializó el domingo la candidatura del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre de 2026.

En estas elecciones, Lula buscará un histórico cuarto mandato no consecutivo, con la mayoría de las encuestas a su favor.

Proclamación y alianza política

“Quiero decir para toda la militancia de los partidos que están aquí: homologamos, oficializamos ahora. Lula, presidente; (Gerardo) Alckmin, vice”, afirmó el presidente del PT, Edinho Silva, durante una entrevista previa a la ceremonia de proclamación.

Este evento se llevó a cabo en el centro de convenciones Expo Center Norte, en São Paulo, el mayor colegio electoral del país.

El evento comenzó puntual a las 10:00 horas locales y selló la reedición de la alianza con el moderado Geraldo Alckmin como candidato a la Vicepresidencia.

Ante cientos de militantes, ministros y dirigentes del bloque oficialista, Silva expresó: “Estamos aquí para oficializar, pero también para celebrar esta construcción política que es histórica”.

Lula y su trayectoria política

A los 80 años, Lula encara su séptima carrera a la Jefatura de Estado tras haber gobernado entre 2003 y 2010 y regresar al poder en 2023.

“Tengo la misma energía de cuando tenía 30 años”, ha reiterado el veterano líder sindical en los últimos meses para disipar cualquier duda sobre su estado de salud, indica EFE.

Desafíos económicos y sociales

Lula llega a la carrera electoral defendiendo los avances de su gestión en la caída del desempleo y la reducción de la pobreza.

Sin embargo, enfrenta un contexto de desaceleración económica, con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) proyectado en torno al 2 % para este año electoral.

En 2024 se espera un crecimiento del 3,4 %.

En 2025 se prevé un crecimiento del 2,3 %.

La presión inflacionaria, tanto por cuestiones internas como por el aumento de los precios de los alimentos y el combustible debido al contexto geopolítico, mantiene a la tasa básica de interés del país fijada en el 14,25 %.

Además, el déficit nominal en las cuentas públicas se aproxima al 10 % del PIB y la deuda pública supera el 80 %.

Investigaciones y oposición política

Esta semana, un juez de la Corte Suprema autorizó la apertura de dos investigaciones por tráfico de influencias contra su hijo mayor, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como ’Lulinha’.

Los comicios de octubre se perfilan como un nuevo mano a mano entre el progresismo que abandera el actual jefe de Estado y la extrema derecha representada por el senador Flávio Bolsonaro, quien fue oficializado como heredero político del espacio conservador.

Intención de voto y proyecciones

De acuerdo con las últimas proyecciones, Lula parte con cierta ventaja. La más reciente encuesta de la firma Datafolha sitúa a Lulacon un 48 % de intención de voto frente al 43 % que obtendría Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje. Así, se anticipa una contienda electoral reñida en Brasil.

Con información de EFE

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