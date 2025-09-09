La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, se reunió con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro. El encuentro se dio en Manaos, durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI).

María José Pinto participó en la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI) en Manaos, Brasil, junto a los presidentes de Brasil y Colombia.

Este encuentro, centrado en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la Amazonía, busca fortalecer la cooperación regional para enfrentar desafíos ambientales y de seguridad.

Pinto, en representación del presidente Daniel Noboa, destacó la importancia de proteger a las comunidades amazónicas, especialmente a las nuevas generaciones, mediante acciones conjuntas que prioricen la soberanía y la integración regional.

“Para el Ecuador, la integración regional es una prioridad. La Amazonía es hogar, cultura y vida, y requiere de un compromiso común para enfrentar amenazas como el crimen organizado, la violencia y la deforestación”, mencionó Pinto.

La vicepresidenta Pinto subrayó que cuidar la Amazonía implica proteger no solo los recursos naturales, sino también a las personas que habitan la región.

Durante su intervención, también resaltó el rol de las comunidades locales y la necesidad de garantizar un futuro seguro para las niñas y niños amazónicos.

Lucha contra el crimen transnacional

El CCPI, una iniciativa impulsada por Brasil, reúne a nueve países amazónicos y nueve estados brasileños para combatir delitos como el tráfico de drogas, armas, personas y crímenes ambientales, utilizando tecnología avanzada y coordinación policial.

El presidente Lula defendió la acción integrada de los países amazónicos, rechazando intervenciones extranjeras, en referencia al despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

Por su parte, Petro enfatizó que Colombia no permitirá el uso de su territorio para acciones contra Venezuela, abogando por un diálogo político en la región.

Ecuador, por su parte, respaldó la postura de soberanía y cooperación, alineándose con la visión de soluciones regionales para problemas transnacionales.

CCPI fortalecerá la seguridad amazónica

El CCPI Amazonía operará como un núcleo de inteligencia que articulará esfuerzos entre países y estados amazónicos.

Equipado con tecnología de punta, el centro busca coordinar investigaciones y operaciones conjuntas para enfrentar las redes criminales que operan en la selva.

Lula destacó la magnitud de los desafíos en la Amazonía, un territorio de millones de kilómetros cuadrados que alberga a millones de habitantes y vastos recursos naturales.

El evento también puso énfasis en la importancia del financiamiento climático para proteger los bosques tropicales. Lula llamó a la comunidad internacional a comprometerse con la conservación de la Amazonía, un ecosistema vital para el equilibrio global.

Con información de EFE.

