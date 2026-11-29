Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

La participación en las elecciones generales de España superaba el 68,02 % cuando restaban un par de horas para el cierre de los centros de votación. El dato representa 14,89 puntos más que en los comicios de 2023, de acuerdo con información del Ministerio del Interior recogida por EFE.

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De acuerdo con reportes oficiales, la jornada se desarrollaba con normalidad en todo el país y estuvo marcada por los llamados de los principales candidatos a acudir masivamente a las urnas. En estas elecciones están convocados 38,6 millones de ciudadanos para elegir a los integrantes del Congreso y el Senado, de donde surgirá el próximo Gobierno español.

Participación en elecciones generales toma protagonismo

La participación en las elecciones generales de España se convirtió en uno de los principales focos de atención de la jornada electoral de este domingo. A las 18:00 horas locales alcanzó el 68,02%.

Los colegios electorales abrieron a las 09:00 horas y recibirán votantes hasta las 20:00. Una vez concluida la votación, comenzará inmediatamente el escrutinio de las papeletas.

La magnitud de la jornada también se refleja en el número de personas llamadas a votar. En total, 38,6 millones de electores fueron convocados a las urnas, de los cuales 35,9 millones residen en España. Los ciudadanos elegirán a 350 diputados del Congreso y 209 senadores, indicó EFE.

El resultado de esta votación tendrá una consecuencia institucional inmediata: el nuevo Congreso elegirá posteriormente al presidente del Gobierno para los próximos cuatro años.

Los candidatos llaman a una movilización histórica

Durante las primeras horas del día, los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno centraron sus mensajes en la importancia de la participación ciudadana.

La agencia internacional EFE, informó que el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, votó en Madrid y sostuvo que la jornada definirá el futuro de España para los próximos cuatro años. Además, pidió una amplia participación y afirmó que, mientras más ciudadanos voten, mejor se reflejará la voluntad popular en el próximo Parlamento.

Sánchez indicó que observaba una “movilización histórica” y aseguró tener buenas sensaciones sobre el desarrollo de la jornada. También defendió la participación masiva como respuesta a las críticas formuladas sobre la fiabilidad del voto por correo y del sufragio de los residentes en el extranjero.

Por su parte, el candidato conservador Alberto Núñez Feijóo también acudió a votar en Madrid y expresó su confianza en el sistema democrático español. Solicitó a los ciudadanos acudir a las urnas sin miedo y afirmó que los españoles decidirán el futuro, el destino y la orientación política del país.

Feijóo manifestó además que los resultados podrían marcar un antes y un después en la política española.

https://t.co/e9fcgkl7X7 | Así están los recintos electorales de Quito, Pomasqui, Nanegalito y Latacunga https://t.co/z30Bn9KpYO — El Comercio (@elcomerciocom) November 29, 2026

Abascal insiste en acudir a votar sin miedo

El líder de Vox, Santiago Abascal, votó igualmente en Madrid e hizo un llamado a la participación masiva.

Durante declaraciones a la prensa, difundidas por EFE, pidió a los ciudadanos acudir a los colegios electorales para que “no haya que arrepentirse mañana”. También expresó su confianza en que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y pacífica, sin incidentes.

A su criterio, una votación masiva representa el mayor ejercicio de soberanía que pueden realizar los ciudadanos y permite superar cualquier inquietud que exista alrededor del proceso.

Elección con millones de votantes y nuevos electores

Las elecciones generales de este domingo son las decimoséptimas celebradas en más de 50 años del actual período democrático español.

Entre los convocados figuran 1 615 034 jóvenes que cumplieron 18 años desde los anteriores comicios celebrados el 23 de julio de 2023 y que participan por primera vez en unas elecciones generales.

Los electores votan en 61 033 mesas distribuidas en 22 493 locales. Por primera vez, además, pueden identificarse mediante el documento oficial digital.

Las mesas electorales están integradas por 183 099 personas elegidas por sorteo, mientras que más de 100 000 agentes de distintos cuerpos policiales participan en el dispositivo de seguridad desplegado en todo el país.

Tras el cierre de los centros de votación previsto a las 20:00 horas, comenzará el escrutinio que determinará la composición del nuevo Congreso y del Senado, órganos que definirán la siguiente etapa política de España, según informó EFE.

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