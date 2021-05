El Papa besa el número tatuado en el brazo a una sobreviviente del Holocausto

El papa Francisco besó este miércoles 26 de mayo del 2021 el tatuaje con el número de prisionera de Lidia Maksymowicz, deportada en el campo de Auschwitz Birkenau cuando aún no tenía tres años, después de que ella se lo mostrase al saludarle durante la audiencia pública de los miércoles celebrada en el Vaticano.

La anciana bielorrusa, de 81 años, se subió la manga de su vestido para enseñarle al Papa el número con el que los nazis marcaban a los prisioneros que entraban en los campos de concentración y Francisco lo besó antes de abrazarla.

Ambos pudieron intercambiar algunas palabras y la mujer indicó al Papa el número tres, los años con los que entró en el campo de concentración.

🇻🇦✡️ — VIDEO: Pope Francis met today with Lidia Maksymowicz, a Holocauat survivor who was prisoner in the Auschwitz concentration camp. She showed the pope the number tattooed on her arm by the evil Nazis. pic.twitter.com/BEFEfei7F3