OMS: Viruela del mono puede frenarse solo 'si se toman en serio sus riesgos'

La emergencia internacional por el brote de viruela del mono, que suma más de 18 000 casos, puede frenarse "si se toman en serio sus riesgos y se dan los pasos necesarios para frenar su transmisión", aseguró este miércoles 27 de julio el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El experto etíope advirtió que la décima parte de los casos han requerido de hospitalización, e insistió en que un 98% de los contagios por ahora se concentran en el colectivo de hombres que tienen sexo con otros hombres, por lo que pidió a este grupo que lidere las medidas preventivas.

"Esto, por el momento, incluye reducir el número de parejas sexuales, reconsiderar las nuevas, e intercambiar detalles de contacto por si acaso", aconsejó Tedros, quien pese a dirigirse a este colectivo en concreto advirtió que cualquier persona puede contagiarse y que hay que luchar contra el estigma y la discriminación que puedan sufrir los grupos afectados.

"Como vimos con la covid, la desinformación puede extenderse rápidamente en internet", indicó el máximo responsable de la OMS, quien en este sentido pidió a redes sociales y medios de comunicación que les ayuden para evitar la diseminación de información perjudicial.

Tedros insistió que además de por contacto sexual la viruela del mono puede contagiarse por mero contacto físico, "incluyendo abrazarse, besarse, o usar toallas o ropa de cama contaminada".

