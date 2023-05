Imagen falsa generada con IA causa caída en bolsa de Nueva York

Una imagen de una supuesta explosión cerca del Pentágono se difundió con fuerza generando una ligera caída en la bolsa de valores de Estados Unidos, este lunes 22 de mayo de 2023.

La imagen se compartió primero por Facebook y tomó fuerza en Twitter, donde el contenido se viralizó con inmediates e incluso fue replicado por cuentas que tenían el visto azul de verificado. Lo que generó un tono de confianza en algunos usuarios.

Incluso una cuenta que afirmó que estaba asociada al tradicional medio de noticias, Bloomberg News, compartió la imagen.

“Gran explosión cerca del complejo del Pentágono en Washington. Informe preliminar”, afirmaba la publicación del perfil.

"A las 10:00 (hora de Nueva York) cuando circulaba la foto, el S&P 500 cayó alrededor de un 0,3% a un mínimo de sesión. Cuando surgió la noticia de que la imagen era un engaño, el índice se recuperó rápidamente", dijo Bloomberg.

La noticia falsa llegó hasta la India, donde el medio Republic TV aseguró que el canal ruso, RT, había dado informes de la situación, pero luego tuvo que retratarse.

“Republic emitió la noticia de una posible explosión cerca del Pentágono citando un post y una foto tuiteados por RT, que ha borrado el post y Republic retiró la noticia”, señaló el medio de la India.

Tras el revuelo que generó la imagen de la supuesta explosión, las autoridades de Estados Unidos tuvieron que aclarar que no existió tal evento.

Expertos de la cadena de noticias, CNN, afirmaron que la imagen difundida por las cuentas verificadas de Twitter presentaba signos de haber sido creada por Inteligencia Artificial y no muestra ningún edificio del Pentágono.

“Esta imagen muestra signos típicos de haber sido sintetizada por IA: hay errores estructurales en el edificio y la valla que no se verían si, por ejemplo, alguien añadiera humo a una foto existente”, afirmó Hany Farid, profesor de la Universidad de California en Berkeley en CNN.

This morning blue check accounts accounts claimed large explosions at the Pentagon.



... then the White House.



Russian state media amplified the faked Pentagon image from their gold check account.



The images look AI generated, as folks identified. 1/ pic.twitter.com/Bd9uu3jwPZ