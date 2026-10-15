Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran no culpables de los nuevos cargos de tortura

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este jueves, 15 de octubre de 2026 de nuevos cargos relacionados con supuestas torturas a ciudadanos estadounidenses y otras personas detenidas en Venezuela. La audiencia se desarrolló ante un tribunal federal de Nueva York.

Maduro confirmó que había leído las acusaciones y las rechazó en su totalidad. A través de un intérprete, calificó los señalamientos como falsas imputaciones presentadas anteriormente. El juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, registró su declaración de inocencia.

Flores también negó las acusaciones. “Soy completamente inocente, no soy culpable”, manifestó ante el magistrado.

Maduro y Cilia Flores rechazan los cargos por tortura

Según informó CNN, los nuevos cargos presentados por los fiscales estadounidenses se relacionan con supuestos abusos contra ciudadanos de Estados Unidos y otras personas que estuvieron bajo custodia de las autoridades venezolanas durante los últimos años.

Maduro y Flores ingresaron a la sala con grilletes en los tobillos y saludaron en español al juez. La audiencia forma parte del proceso judicial que ambos enfrentan en Estados Unidos.

Las acusaciones se vinculan con la presunta detención indebida de más de una decena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas durante el periodo en que Maduro ejercía el poder.

El juicio contra Maduro se aplaza hasta junio de 2027

El juez aceptó una solicitud conjunta de la Fiscalía y la defensa para aplazar dos semanas el inicio del juicio. Las partes solicitaron más tiempo para preparar y presentar mociones previas al proceso.

De acuerdo con CNN, el comienzo del juicio quedó fijado para el 14 de junio de 2027. La próxima audiencia se celebrará el 17 de diciembre de 2026, cuando se analizarán las solicitudes de la defensa para desestimar el caso.

Estados Unidos mantiene las acusaciones contra la pareja

La Fiscalía estadounidense sostiene que los hechos denunciados ocurrieron mientras Maduro dirigía Venezuela. Los nuevos cargos amplían los señalamientos relacionados con el trato a personas detenidas bajo custodia estatal.

CNN detalló que Maduro y Flores rechazaron las imputaciones durante la audiencia. El proceso continuará en Nueva York, donde el tribunal deberá resolver los recursos presentados antes del juicio.

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