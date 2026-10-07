Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar nuevos cargos por supuesta tortura de estadounidenses

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos en Estados Unidos por la supuesta tortura de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante el Gobierno del exmandatario, indica CNN.

Fiscales de Nueva York analizan presentar las nuevas acusaciones. El anuncio podría producirse tan pronto como este jueves, 7 de octubre de 2026, según varias personas familiarizadas con la investigación.

Investigan presunta tortura de estadounidenses

Los posibles cargos están relacionados con la detención de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en prisiones venezolanas. Los investigadores buscan determinar la responsabilidad de funcionarios que habrían participado en esos hechos.

Según CNN, las pesquisas se centran en acciones que el Gobierno estadounidense ha descrito como detenciones indebidas durante los años en que Maduro estuvo al frente de Venezuela.

Las autoridades también estudian la posible imputación de otras personas. Una fuente conocedora del caso señaló que los investigadores analizan su presunta participación en actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses.

Maduro y Flores permanecen detenidos

Maduro y Flores fueron capturados en enero durante una incursión militar estadounidense en el palacio presidencial de Caracas.

Ambos se han declarado inocentes de los cargos que ya enfrentan en Estados Unidos. Entre ellos figuran acusaciones de conspiración para el narcoterrorismo y otros delitos.

La pareja permanece detenida en Nueva York sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, de acuerdo con la información conocida hasta ahora.

Nuevas acusaciones ampliarían el caso

Los nuevos cargos ampliarían las acusaciones contra la pareja y podrían incorporar hechos relacionados con el trato recibido por estadounidenses bajo custodia venezolana.

CNN señaló que los fiscales de Nueva York han mantenido abiertas las investigaciones sobre las supuestas violaciones cometidas durante las detenciones.

La posible presentación de cargos marcaría un nuevo capítulo en el proceso contra Maduro y Flores.

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