Estados Unidos endurece cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Fiscalía de Estados Unidos endureció este jueves, 8 de octubre de 2026, la acusación contra el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Los nuevos cargos incluyen una conspiración para cometer torturas y amplían a Flores la imputación por narcoterrorismo, según EFE.

La nueva acusación se suma a los cargos que ambos ya enfrentaban en un tribunal federal de Nueva York. Entre ellos están la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con ametralladoras y artefactos destructivos.

Maduro y Flores fueron capturados el 3 de enero por fuerzas estadounidenses en Caracas. Posteriormente fueron trasladados a Nueva York, donde permanecen detenidos.

Cilia Flores enfrenta acusación por narcoterrorismo

La Fiscalía incluyó a Flores en el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo. Hasta ahora, esta acusación solo recaía sobre Maduro, informó EFE.

Según el escrito, ambos habrían conspirado para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. La Fiscalía también los vincula con organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos, entre ellas las FARC, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El delito de narcoterrorismo contempla penas de hasta cadena perpetua si los acusados son declarados culpables.

Fiscalía acusa a Maduro y Flores de torturas

La nueva imputación incorpora además un cargo por conspiración para cometer torturas. La Fiscalía describe nueve casos de personas que habrían sido víctimas de una estrategia de represión.

Entre los afectados figuran opositores, militares y detenidos. También aparecen tres ciudadanos estadounidenses.

Según EFE, la acusación sostiene que estas prácticas comenzaron en 2006. El documento menciona presuntos abusos, intimidaciones y amenazas contra familiares.

Juez rechaza prisión domiciliaria para Flores

El mismo día, el juez Alvin Hellerstein rechazó la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa de Flores.

Sus abogados alegaron problemas de salud. Sin embargo, el magistrado consideró que existe un fuerte riesgo de fuga y destacó la gravedad de los cargos.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos se han declarado no culpables de las acusaciones que enfrentan.

Con información de EFE

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