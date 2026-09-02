Nicolás Maduro pide desestimar su caso en EE.UU. por ‘inmunidad soberana’

La defensa de Nicolás Maduro solicitó este miércoles 2 de septiembre de 2026 a un tribunal de Estados Unidos (EE.UU.) que desestime el proceso penal en su contra, al argumentar que el depuesto presidente de Venezuela tiene inmunidad soberana por su condición de jefe de Estado de facto. La petición fue presentada dentro del plazo establecido por el juez Alvin Hellerstein.

La defensa de Nicolás Maduro alega ‘inmunidad soberana’ en pedido a EE.UU. para desestimar su caso

El abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, presentó dos mociones ante el tribunal que lleva el caso en Nueva York. La primera busca que se desestime toda la acusación y la segunda plantea, como alternativa, retirar únicamente el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo.

En la primera moción, Pollack sostiene que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción para procesar a Maduro porque, según la defensa, las conductas que sustentan los cargos son atribuibles a sus funciones oficiales y a las facultades del Estado venezolano.

La defensa argumenta que Maduro tendría derecho tanto a la inmunidad soberana derivada de su condición de jefe de Estado como a la inmunidad relacionada con los actos oficiales.

Además, solicitó que el proceso sea cerrado “con perjuicio”, lo que impediría que la misma acusación sea presentada nuevamente.

También cuestiona el cargo de narcoterrorismo

La segunda moción solicita que se retire el cargo de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo. La defensa sostiene que el tribunal estadounidense tampoco tendría jurisdicción sobre ese cargo y cuestiona la forma en que fue planteado bajo la legislación de Estados Unidos.

Según Pollack, la acusación pretende procesar a un ciudadano extranjero por una conducta desarrollada exclusivamente fuera de Estados Unidos, sin establecer adecuadamente el elemento jurisdiccional requerido.

Maduro permanece detenido en Nueva York

Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas. Permanece detenido en un penal de Nueva York, donde se desarrolla el proceso, después de su captura en Caracas el pasado 3 de enero.

El juez Alvin Hellerstein había establecido este miércoles como fecha límite para que la defensa presentara sus argumentos sobre la inmunidad soberana.

La Fiscalía de Estados Unidos tiene hasta el 2 de octubre para responder a las mociones. La audiencia para analizar estos planteamientos está prevista para el 17 de noviembre, mientras que el juicio está programado, por ahora, para junio de 2027.

Cilia Flores también reclama inmunidad

La defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro, presentó una solicitud similar para que se desestimen los cargos en su contra. Su abogado, Mark Donnely, argumenta que Flores comparte la inmunidad soberana de Maduro en su condición de primera dama de Venezuela.

La defensa cita otros procesos judiciales en Estados Unidos en los que, según su planteamiento, se reconoció la inmunidad de esposas de jefes de Estado, entre ellas Imelda Marcos, Rania de Jordania y Paloma Cordero de la Madrid.

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