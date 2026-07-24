Nicolás Maduro apuesta por su inmunidad para evitar enfrentar un juicio en 2027

El juez federal a cargo del caso del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, propuso que el juicio comience el próximo 1 de junio de 2027.

Esta fecha dependerá de la resolución de la petición de inmunidad que presentará la defensa durante una audiencia en la que ambos acusados mostraron un mejor aspecto que en comparecencias anteriores.

Detalles de la audiencia

Maduro, de 63 años, compareció ante el juez federal Alvin Hellerstein, de 91 años, junto a Flores, de 69, en una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico.

Durante esta tercera audiencia, que duró 18 minutos, Maduro apareció más delgado pero con buen aspecto, manteniendo su característico bigote.

Caminó con normalidad, sin mostrar rastro de la cojera que había tenido en anteriores audiencias, de acuerdo con EFE.

Apariencia y comportamiento en el tribunal

Durante la vista, Maduro tocó repetidamente los auriculares y siguió la sesión junto a sus abogados. Cilia Flores también mostró una apariencia más saludable; llegó con una coleta, gafas y el mismo mono de preso color caqui que su esposo.

Antes de entrar en la sala, Maduro saludó y al finalizar la sesión conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Propuestas de calendario judicial

Antes de la vista, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al magistrado un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio.

Este cronograma situó el comienzo del proceso en junio de 2027, lo cual fue aceptado por el juez.

EFE informa que la defensa planea presentar una primera batería de mociones antes de finalizar la entrega de pruebas, incluyendo un argumento de inmunidad para Maduro como jefe de Estado al momento de su detención.

Posibles consecuencias legales

Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro, indicó que si se acepta esta moción, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones donde se incluirán otras pruebas. Por otro lado, la Fiscalía prevé completar gran parte de la entrega de pruebas no clasificadas para el 22 de septiembre y las clasificadas para el 15 de noviembre.

Declaraciones y antecedentes del caso

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn desde su captura el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

En su primera comparecencia el 5 de enero, ambos se declararon «no culpables» de todos los cargos. Maduro afirmó ser un «hombre decente» y el «presidente constitucional» de Venezuela.

Cargos enfrentados por Maduro y Flores

En marzo, durante su segunda comparecencia, Maduro mostró un cabello más canoso y una ligera cojera. Está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo e importación de cocaína.

Por su parte, Flores enfrenta cargos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas. Ambos podrían enfrentar penas de cadena perpetua si resultan declarados culpables, indica EFE.

Con información de EFE

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