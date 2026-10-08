Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer torturas

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves, 8 de octubre de 2026, al depuesto líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas. La nueva imputación fue presentada por la Fiscalía estadounidense, informó EFE.

El escrito describe una presunta estrategia de represión contra opositores, militares y otras personas detenidas. Entre las víctimas mencionadas figuran tres ciudadanos estadounidenses.

Fiscalía de EE.UU. señala presuntas torturas en Venezuela

La acusación atribuye a Maduro y Flores prácticas como presiones, descargas eléctricas y amenazas contra familiares. Según la Fiscalía, los abusos contra ciudadanos estadounidenses aumentaron mientras crecía la tensión entre Washington y Caracas.

Uno de los casos corresponde a una persona identificada como “víctima 7”. La Fiscalía sostiene que fue torturada tras ser acusada falsamente de participar en una supuesta conspiración para asesinar a Maduro.

Los tres casos descritos se remontan a 2022 y llegan hasta enero de 2026, según EFE.

Maduro y Flores enfrentan nuevos cargos en Nueva York

La nueva imputación se suma a los cargos que ambos ya enfrentan ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro y Flores están acusados de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. También enfrentan cargos relacionados con posesión y conspiración para poseer armas destructoras.

Además, la Fiscalía extendió a Flores una acusación por conspiración para cometer narcoterrorismo. Hasta ahora, ese cargo solo pesaba contra Maduro.

El nuevo documento sostiene que ambos conspiraron para distribuir cocaína con el objetivo de proporcionar recursos a organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

Cilia Flores pide arresto domiciliario por su salud

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, fueron capturados el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en Caracas. Posteriormente fueron trasladados a Nueva York para enfrentar el proceso penal, informó EFE.

En paralelo, el juez Alvin Hellerstein convocó una audiencia para analizar la solicitud de arresto domiciliario presentada por Flores.

Sus abogados alegan que la exprimera dama venezolana sufre un deterioro cardíaco progresivo. También sostienen que su estado de salud se ha agravado durante su permanencia en prisión.

La defensa considera que el entorno penitenciario dificulta su recuperación médica, según EFE.

Con información de EFE

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