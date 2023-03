Nacen en la India las primeras crías de guepardo en siete décadas

La India anunció este miércoles, 29 de marzo de 2023, el nacimiento de cuatro crías de guepardo en el Parque Nacional de Kuno, los primeros alumbramientos que se producen desde la extinción de esta especie del país hace más de siete décadas, en el marco de un proyecto que pretende la reintroducción de la especie.

"¡Un evento trascendental en nuestra historia de conservación de la vida silvestre! Estoy encantado de compartir que cuatro cachorros nacieron de uno de los guepardos trasladados a la India el 17 de septiembre de 2022", celebró en Twitter el ministro indio de Medioambiente, Bhupender Yadav.

La madre de estas cuatro crías llegó a la India en septiembre de 2022 junto con otros siete guepardos, como parte de un ambicioso proyecto que busca recuperar al animal terrestre más rápido del mundo en el país asiático, donde la especie se declaró oficialmente en extinción hace más de siete décadas.

