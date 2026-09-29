Musk, Bezos y gigantes tecnológicos se reúnen con Trump para hablar de IA

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este martes, 29 de septiembre de 2026, con algunos de los principales líderes tecnológicos del país para abordar el desarrollo y las salvaguardas de la inteligencia artificial (IA). El encuentro también contará con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La reunión ocurre mientras aumenta el debate en Washington sobre cómo impulsar la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, establecer mecanismos de supervisión para los sistemas de IA.

Musk, Bezos y líderes tecnológicos llegan a la Casa Blanca

Según la lista de asistentes difundida por Axios y recogida por EFE, entre los empresarios convocados figuran Elon Musk y Jeff Bezos. También aparecen los directivos de Microsoft, Satya Nadella; AMD, Lisa Su; Broadcom, Hock Tan; y Palo Alto Networks, Nikesh Arora.

La reunión incluye además representantes de Meta, Nvidia, Google, Palantir y Anthropic. Por OpenAI participará su presidente, Greg Brockman.

EFE señala que el encuentro reunirá a ejecutivos y funcionarios del Gobierno estadounidense en un momento de creciente presión sobre las empresas de IA.

Trump busca debatir seguridad y desarrollo de la IA

La agenda está centrada en el futuro de la inteligencia artificial y las medidas para reducir posibles riesgos. Trump ha defendido que Estados Unidos mantenga su liderazgo tecnológico frente a China y ha cuestionado la necesidad de nuevas regulaciones específicas para la IA.

Mike Johnson también ha planteado la necesidad de encontrar un equilibrio entre innovación y supervisión.

Sin acuerdos regulatorios inmediatos

La cita no tiene previsto concluir con compromisos regulatorios vinculantes. Axios informó que tampoco se esperan medidas concretas a corto plazo.

De acuerdo con EFE, la Administración Trump mantiene una postura favorable a una mayor participación de la industria en la definición de salvaguardas para la IA.

El encuentro refleja la creciente atención que recibe esta tecnología en Estados Unidos, mientras empresas y autoridades discuten cómo acompañar su rápido desarrollo con mecanismos de seguridad y supervisión.

Con información de EFE

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